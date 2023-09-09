«كلمات» تدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «مؤسسة كلمات» عن افتتاح منافذ بيع في مركزين للتسوق يتبعان مجموعة «ماجد الفطيم»، بهدف دعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي تستهدف تزويد الأطفال النازحين واللاجئين والمحرومين بمكتبات متنقلة، تحتوي كل واحدة منها على 100 كتاب باللغة العربية.

وتوفر منافذ البيع، أعمال خط المنتجات الجديد الذي يحمل تصميم الفنان التشكيلي الإماراتي محمد المنصوري، وذلك في كل من «سيتي سنتر الزاهية» بإمارة الشارقة، و«سيتي سنتر مردف» بإمارة دبي.

منتجات

وتذهب عائدات خط المنتجات بالكامل لدعم مبادرة «تبنَ مكتبة»، والتي تضم حقائب وسترات وقمصان ودفاتر وقوارير وغيرها من المنتجات.

ويأتي افتتاح المنفذين، ثمرة الشراكة الثلاثية بين كل من مؤسسة كلمات والفنان التشكيلي الإماراتي محمد المنصوري، ومجموعة ماجد الفطيم في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ضمن جهود المؤسسة في نشر رسالتها الإنسانية والثقافية، والتوعية بمبادرة «تبنَّ مكتبة» وأهدافها، وإتاحة الفرصة أمام المجتمع للمساهمة في تغيير حياة الأطفال المحرومين نحو الأفضل.

لغة

يشار إلى أن مبادرة «تبن مكتبة»، تستهدف ترسيخ اللغة العربية والحفاظ عليها، وتأصيلها في نفوس الأطفال، وخصوصاً الأطفال المحرومين من فرص التعليم والقراءة، ونجحت منذ إطلاقها في الوصول إلى أكثر من 100 ألف طفل حول العالم، ووزعت تحت مظلتها 15,700 كتاب، بالتعاون مع 88 مؤسسة تعليمية وخيرية في 22 دولة.