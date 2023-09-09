«تايم آوت»: 5 معالم جذب عالمية استثنائية في دبي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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صنعت دبي لنفسها مكانة عالمية مميزة بفضل عدد من المشاريع المعمارية الجريئة التي كانت تتكشف تباعاً محطمة الأرقام القياسية، محولة المدينة إلى واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في العالم، مثل برج خليفة وغيره، لكن إلى جانب تلك الأيقونات الهندسية تحتضن دبي معالم جذب ترفيهية أخرى تمتلك ألقاباً قياسية.

وتضيء مجلة «تايم آوت» على 5 معالم جذب عالمية استثنائية يمكن أن يشاهدها السياح في دبي، وتشكل أكبر مواقع جذب سياحي في العالم، مشيرة إلى أن الإمارات عند الحديث عن الأكبر بين مناطق الجذب العالمية، تدرك كيفية تحقيق ذلك. وعدا الجولات السياحية التقليدية في المدينة، هناك الكثير من المواقع الاستثنائية التي يمكن مشاهدتها ومشاركتها في دبي، بينها عوامل جذب حاصلة على رقم قياسي عالمي.

أولاً، هناك بوضوح برج خليفة الذي افتتح عام 2010، وهو أعلى ناطحة سحاب في العالم على ارتفاع 829.8 متراً، ويمكن الصعود إلى مرصد المراقبة في المبنى عند الطابق 124 عن طريق الاستعانة بأسرع المصاعد ذات طابقين في العالم بسرعة 10 أمتار في الثانية، أو إلى «سكاي لاونج» في الطابق 148.

ثانياً، هيكل «برواز دبي» المذهل الذي حطم الرقم القياسي كأكبر إطار في العالم عام 2019 على ارتفاع 150 متراً، وهو يوفر طريقة جديدة تماماً لرؤية المدينة بين تقليدها وجديدها.

ثالثاً، يتوفر في دبي أكبر قلعة نطاطة قابلة للنفخ في العالم «جمب اكس» هي إضافة جديدة إلى مشهد الجذب السياحي في ريفرلاند دبي، وتبلغ مساحتها 1262 متراً مربعاً للقفز عليها.

رابعاً، أكبر حديقة مائية قابلة للنفخ في العالم «إيكوافن» على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس للباحث عن جرعة من المرح، وتبلغ مساحة الملعب القابل للنفخ 24400 متر مربع.

خامساً، أطول حبل انزلاقي حضري في العالم عبر مرسى دبي «اكسن لاين»، ويبلغ طوله 170 متراً لمن يتحلى بالشجاعة الكافية لخوض هذه التجربة مع توقع الوصول إلى سرعات 80 كيلومتراً في الساعة.