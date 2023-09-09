«الشارقة للنشر».. ريادة في دعم الوصول للمعرفة

المصدر: الشارقة - وام

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تزامن يوم أمس، الثامن من سبتمبر، مع اليوم الدولي لمحو الأمية، وهي المناسبة التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة والكتابة والقضاء على الأمية في جميع أنحاء العالم، إذ يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن نحو 773 مليون شخص بالغ في العالم، يعاني من نقص في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، وهو ما يؤثر سلباً في حقوقهم وفرصهم في التعلم، والعمل والمشاركة في المجتمع.

وعلى مستوى المنطقة العربية، تبرز جهود المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، إذ تعد مسهماً كبيراً وأساسياً في تحقيق أهداف محو الأمية، من خلال دعمها لتطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية، وتقديمها فرصاً وحوافز للناشرين والمبدعين لإنتاج ونشر محتوى تعليمي وثقافي، يستهدف جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون والابتكار في صناعة النشر، من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الناشرين.

وقال منصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، مدير مدينة الشارقة للنشر بالإنابة، حول أهمية هذا اليوم، والدور الذي تسهم به المدينة في تفعيل استراتيجيات تجاوز تحدي الأمية في العالم.. «تجسد المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، رؤية إمارة الشارقة التي حملت لقب العاصمة العالمية للكتاب، والتي تسعى إلى تعزيز الثقافة والتعليم والإبداع في المجتمع، كما تتوافق خدمات مدينة الشارقة للنشر مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع، الذي يتطلع إلى ضمان التعليم الجيد والشامل، وإتاحة الفرص المتساوية للجميع». وأضاف «نحن ملتزمون بدعم قطاع النشر، من خلال الخدمات والتسهيلات التي نقدمها، وذلك يصب عملياً في زيادة إنتاج الكتب، وخدمة المحتوى المعرفي، ويضع أمام المجتمع فرصاً وحوافز للاهتمام بالقراءة وحب المعرفة».