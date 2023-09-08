40 عرضاً فنياً في دبي أوبرا

المصدر: دبي ــ البيان

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كشفت دبي أوبرا عن موسمها الجديد 2024-2023، في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها، مع ما يزيد على 40 عرضاً فنياً مذهلاً، بينما أعلنت عن تعاونها مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف تحفيز المشهد الفني الإقليمي وتعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية.

ويهدف هذا التعاون إلى الاحتفال بالتراث الثقافي الغني بالإمارة وتعزيز مشاركة المجتمع الهادفة، وترسيخ الجذور الثقافية من خلال مجموعة من المشاريع، بما في ذلك المهرجانات الموسيقية والمبادرات التعليمية والعروض المسرحية وورش العمل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يجسد تعاوننا مع دبي أوبرا التزامنا الثابت وسعينا المتواصل لإرساء علاقة حيوية تجمع بين الثقافة والنمو الاقتصادي والفعاليات، بما فيها العروض العربية والكوميدية المميزة، ولا تعكس هذه الشراكة دعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لقطاع الفنون فحسب، بل هي أيضاً خطوة مهمة لتعزيز جاذبية دبي العالمية في تقديم مزيج متنوع من التجارب الثقافية الرائعة».

من جهته، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية دور الفنون في تطوير وتوسيع آفاق السياحة الثقافية، ومساهمتها في إثراء مشهد دبي الإبداعي، مؤكداً حرص «دبي للثقافة» على دعم كل المبادرات الفنية الهادفة إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وأعلنت دبي أوبرا عن إطلاق موسمها الجديد، في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها، مع ما يزيد على 40 عرضاً فنياً مذهلاً. ويفتتح الموسم الجديد فعالياته بعرض الباليه الشهير «بحيرة البجع» للمؤلف الموسيقي تشايكوفسكي، بين 8 و10 سبتمبر الجاري، يليه العرض الأوبرالي السردي المؤثر «مدام بترفلاي» يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.

وتحتضن دبي أوبرا 1 ديسمبر المقبل فعالية ثقافية استثنائية تتمثل بالعرض الأول في دولة الإمارات لأوركسترا تياترو ألاسكالا الشهيرة في ميلانو، بعنوان «حفل موسيقى للغد». وتقدم فرقة باليه أوبرا روما، بمشاركة المديرة والنجمة إلينورا أباجناتو، عرضها الأول في الإمارات في 25 و26 مايو المقبل، بعنوان «ليه دو نوي».

بدايات جديدة

وتقدم دبي أوبرا 1 يناير المقبل النسخة الخاصة من عروض رأس السنة المستوحاة من الحفلات الموسيقية الشهيرة التي تقيمها مدينة فيينا بهذه المناسبة. كما تستضيف أوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا بكازاخستان لتقدم أداءً مميزاً لمقطوعة «كسارة البندق».

وتقدم العرض الأول المميز لمدرسة الباليه لاسكالا ثياتر من ميلانو، في 17 و18 فبراير المقبل.

وتقام في دبي أوبرا المسرحية الغنائية «ماتيلدا» للمرة الأولى في منطقة الخليج. وسيستمر العرض من 3 إلى 15 أكتوبر المقبل. وتعود المسرحية الغنائية «فانتوم أوف ذا أوبرا» في الفترة من 22 فبراير وحتى 10 مارس من العام المقبل. وتحتفي دبي أوبرا بأبرز مؤلفي موسيقى الأفلام، في مهرجان ينطلق يومي 9 و10 مايو المقبل.

ويقدم ماتيو بوتشيلي، النجم الصاعد من عائلة بوتشيلي الشهيرة، استعراضاً في 21 ديسمبر المقبل. ويعود الموسيقي الرائع لودفيكو إناودي مع ثلاث حفلات موسيقية من 19 وحتى 21 يناير المقبل. وتأخذ عازفة البيانو أليس سارة أوت الحضور في رحلة موسيقية غامرة 24 أبريل المقبل.

وتوفر الفرقة البريطانية الشهيرة للجمهور تجربة مميزة ومفعمة بالحماس في 25 أبريل المقبل. بينما يقدم كريس بوتي، عازف البوق الشهير، عرضاً استثنائياً في «دبي أوبرا» في 19 مايو المقبل، إلى جانب العديد من العروض المذهلة الأخرى.