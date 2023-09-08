موسيقى عربية في برلين 13 الجاري

المصدر: أبوظبي – البيان

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ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي في الخارج، تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، بالشراكة مع أكاديمية بارنبويم - سعيد وقاعة بيار بوليز، النسخة السابعة من «أيام الموسيقى العربية» في الـ13 من سبتمبر الجاري، وتحتفي بقائد الأوركسترا العالمي دانيال بارنبويم، الذي تمنحه الجمعية الألمانية العربية وسام فريدريك الثاني تقديراً لمنجز حياته الحافلة بالعطاء الثقافي والموسيقي والتعليم، وستصدح أجمل الأنغام العربية المتنوعة على مدى خمسة أيام حتى الـ17 من سبتمبر الجاري في أرجاء قاعة «بيير بوليز»، قاعة الموسيقى الشهيرة في برلين.

وفي هذا السياق، أشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أن أيام الموسيقى العربية لمهرجان أبوظبي في برلين تجسّد الحضور العربي المتألق عالمياً، وتعكس عراقة التقاليد الموسيقية وأصالة الثقافة العربية المعاصرة في تعبيرها الخلاق عن الهوية والموروث المعرفي والحضاري».

وختمت: «يقدّم مهرجان أبوظبي هذا العام أستاذ العود وفنان اليونسكو من أجل السلام، نصير شمة، وعدداً من أبرز عازفي بيت العود العربي من العراق ومصر وسويسرا».

وفي ختام المهرجان، سيقود نصير شمة فرق أوركسترا العود والعديد من العازفين من بيوت العود في القاهرة وأبوظبي، والتي أنشأها لتكون بمثابة مراكز تعليمية تسلط الضوء على الفنون البصرية والأفلام والأدب والحرف والشعر، ولتعكس مختلف الرؤى حول الثقافة العربية المعاصرة.

وسيطل خلال الحفلات الموسيقية عدد من الشعراء العرب الذين سيلقون أعمالهم الشعرية على الجمهور، بمن فيهم الشاعرة فوزية أبوخالد من المملكة العربية السعودية، ولوركا سبيتي من لبنان.