إغلاق المشاركة بجائزة «صور الجواد العربي» 10 الجاري

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن «اتحاد المصورين العرب» أن العاشر من سبتمبر الجاري سيكون آخر موعد لتلقي المشاركات بـ«جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي» بنسختها الـ9.

وأشاد سعيد جمعوه، الأمين العام للاتحاد المشرف على فريق عمل الجائزة، بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للاتحاد والجائزة بنسختها التاسعة، وهو ما انعكس في مواصلة تقدمها نحو مسارات فنية دقيقة.. موضحاً أن الجائزة تنظم سنوياً ضمن فعاليات «معرض الفرس للجديدة» الذي يقام في المملكة المغربية الشقيقة تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، في الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر المقبل.

ونوه إلى أن الجائزة نجحت على مدى سنوات في إنشاء أرشيف متميز لأفضل الأعمال المتخصصة في مجال صناعة الخيل العربي وفعاليات الخيول المختلفة.. مشيراً إلى أن هذا الأرشيف تم تقديمه إلى «الأرشيف والمكتبة الوطنية» ليحفظ باسم «سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» موثقاً باسم المصور والدولة التي ينتمي إليها وتاريخ التصوير.

وقال إن الجائزة تمثل نخبة المهتمين بصناعة صور الخيل العربي وفعاليات الخيول، إضافة إلى منتجي أفلام الفيديو القصيرة التي أضيفت مؤخراً على مستوى المصورين العرب في الوطن العربي والموجودين منهم على أرض المهجر.

ونوه إلى أنه سيتم فرز الأعمال من خلال لجنة تحكيم متخصصة لاختيار الفائزين الثلاثة في كل محور من محاورها وهي «جمال الجواد العربي وفعاليات الخيول وفعاليات تصوير الفيديو للخيول».