دبي تحتضن تركيبة «إيموجي» للفنان شوي ماتسودا

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أخذت تركيبة ضخمة تجسد رمزاً تعبيرياً «إيموجي» مكانها في «دبي فستيفال سيتي مول»، وهي عبارة عن بالون كبير الحجم بعنوان «ذا بيغ فلات ناو» للمصمم الياباني شوي ماتسودا. وتعد هذه أول تركيبة يجري تثبيتها للفنان الياباني في دولة الإمارات، فيما يمكن قراءته ضمن المبادرات التي تهدف للارتقاء بمراكز التسوق كوجهة للاستمتاع بالفن المعاصر.

يبلغ ارتفاع التركيبة 7 أمتار، وهي تعرض نسخة ثلاثية الأبعاد على شكل بالون لرمز الوجه الذارف لدموع الفرح، وهو الرمز التعبيري الأكثر استخداماً عالمياً خلال العقد الماضي، والذي سبق أن حاز لقب كلمة العام من قبل قاموس أكسفورد عام 2015. ووفق موقع «دبي فستيفال سيتي مول»، يصاحب التركيبة فلتر خاص بتقنية الواقع المعزز، على منصة «إنستغرام»، وهو من تصميم الفنان الياباني نفسه، مما يوفر للجمهور القدرة على التفاعل مع العمل الفني، وإضافة قناع تعبير لوجه مع دموع الفرح على وجوههم.

سيرة

يعرف عن الفنان أنه بدأ حياته المهنية في وسائل التواصل الاجتماعي عام 2010، وجذب الانتباه كفنان له تأثير كبير على المجتمع، وهو يحاول تحديث تصورات الناس من خلال ممارسات مفاهيمية وشاعرية في عصر الشبكة باستخدام وسائل الإعلام المختلفة مثل التركيبات والمنحوتات والمطبوعات ومقاطع الفيديو.

وحول تركيبة الفنان «ذا بيغ فلات ناو»، فإنها تحتفي بإمكانية الوصول إلى الرموز التعبيرية في عصر مشبع بالمعلومات والمحتوى، كما تعد التركيبة احتفاءً بالبهجة وتأملاً في الإنتاج الإبداعي للقرن الـ 21.

ويعرف عن الوجه الذارف لدموع الفرح أنه تطور من العديد من التصميمات المختلفة قبل الكود الموحد، وأصبح له أسماء مختلفة باختلاف المناطق والثقافات.