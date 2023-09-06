«إكسبو دبي» تطلق مهرجان أفلام ذكاء اصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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تقود مدينة إكسبو دبي التطورات في التقنيات الجديدة وتعزز مكانتها مركزاً للابتكار، مع إطلاقها أول مهرجان لأفلام الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهو مبادرة رائدة تستكشف آفاق الذكاء الاصطناعي، وإمكانات توظيف تقنياته لتعزيز السرد القصصي الإبداعي وتطوير قطاع صناعة الأفلام.

وسيكون المهرجان الحدث الأبرز الذي يحتفي بالجمع بين فنون السينما والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على العلاقة التكاملية بين الإبداع البشري والتقنية.

ويرسخ مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي مكانة مدينة إكسبو دبي بصفتها وجهة للإبداع والابتكار، ومجتمعاً يركز على المستقبل، ومنصة عالمية للتعاون في الأفكار المميزة.

ينطلق مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بتوجيه الدعوة لصانعي الأفلام المحترفين والهواة من جميع أنحاء العالم لتقديم فيلم قصير تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك حتى 1 ديسمبر 2023، وسيتم عرض المشاركات الفائزة في حفل توزيع الجوائز في 29 فبراير المقبل.

تجارب

ويقدم المهرجان بالإضافة إلى المسابقة الرسمية تجارب تفاعلية، وحلقات نقاش تضم خبراء وصناع أفلام وعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ورش عملية تقدم رؤى حول دمج الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام، وتوظيفه لتعزيز صناعة السينما.

وستجمع فعاليات مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بين الحضور الفعلي والافتراضي مع موقع إلكتروني مخصص لتمكين الزوار الافتراضيين من استكشاف المهرجان عن بُعد. و

قالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: مدينة إكسبو دبي محرك للابتكار ومركز لاستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي وتطويرها، ونتطلع للترحيب بالمشاركين والزوار ضمن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي الذي يجسد مساعي المدينة لجعل الإنسان محور الابتكار التقني.

شغف

وأضافت: المهرجان هو الخطوة الأولى ضمن سلسلة من المبادرات، ويعمل على استكشاف العلاقة بين الإبداع والتقنية، وبين الفكر البشري والذكاء الاصطناعي. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم الشغف والخيال الذي يمتلكه الفنانون، ويفتح الباب أمام المتحمسين الذين ربما وجدوا في السابق صعوبة في دخول صناعة السينما. ونحن نتطلع للترحيب بالجميع في هذه الخطوة الجريئة نحو تشكيل مستقبل تتواصل فيه المواهب والتقنية.