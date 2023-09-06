جائزة حمدان بن محمد للتصوير تطلق إصداراً جديداً من «هيبا»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق إصدار جديد من مجلة «هيبا» بنسخة رقمية بصيغة PDF سهلة القراءة والتصفّح قابلة للتحميل على الموقع الرسمي www.hipa.ae كما أنها سهلة التداول عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية.

ويشمل العدد الجديد ملفاً خاصاً بموسم «الطبيعة» وخبايا قصص النجاح والأعمال الفائزة فيه، بما فيها قصة الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى لهذا الموسم، والتي كانت بعدسة المصور البريطانيّ «هينلي سبيرز».

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، رئيس تحرير المجلة: نواصل تقديمنا لهذا المشروع المعرفيّ الطموح من خلال الجهود الذاتية لفريق العمل المميز للجائزة، مساهمةً في نشر ثقافة التصوير الضوئي من خلال تناول الأفكار والمدارس والتوجّهات المختلفة في صناعة التصوير محلياً وعالمياً.

وأضاف: هذا الإصدار يُسلّط الضوء على الأعمال الفائزة بموسم «الطبيعة» وتفاصيل العمل الجاد خلف قصص النجاح، التي ندرك مفعولها السحريّ على المبدعين الهواة من حيث الإلهام والتحفيز وتعزيز الأمل والثقة الذاتية.