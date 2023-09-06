فهد الشامسي يصل بسيارته لآخر نقطة في اليابسة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حقق الإماراتي فهد الشامسي حلمه في الوصول إلى أقصى نقطة شمالي أوروبا بسيارته الخاصة، بعد رحلة طويلة وشاقة امتدت لآلاف الكيلومترات، جاب من خلالها العديد من الدول، حتى الوصول إلى مشارف دائرة القطب الشمالي في منطقة «نورث كيب»، التي تقع شمالي النرويج. وهي آخر وأبعد نقطة في اليابسة، التي وصفها البعض بأنها «آخر الدنيا»، منهم العالم فرنسيسكو نيغري في القرن السابع عشر.

وقال الشامسي لـ«البيان»، إن الرحلة انقسمت إلى مرحلتين، كانت الأولى السفر إلى دول أوروبا، أبرزها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبولندا، وكذلك دول شرق أوروبا في 2021. وهو العام الذي تزامن مع جائحة «كورونا» ما أجبره على إبقاء سيارته في مدينة ميونيخ الألمانية، لكن الفكرة تطورت بعد انتهاء الجائحة، وقرر استكمال الرحلة ضمن المرحلة الثانية هذا العام لخوض تحد جديد عبر بلوغ آخر نقطة في قارة أوروبا، وتحديداً إلى منطقة «نورث كاب» في النرويج، التي لا يستطيع الوصول إليها السياح وإنما الرحالة فقط ومحبي الاستكشاف والمغامرات.

خط السير

وأضاف الشامسي أن خط سير الرحلة بعد مغادرة ميونيخ بسيارته الرباعية الدفع، تضمن الوصول إلى مدينة كيل ومينائها البحري لشحن السيارة إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ثم المرور على السويد قبل الوصول إلى نورث كاب، بينما شملت رحلة العودة، التي امتدت مسافتها لأكثر من 8000 كلم العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، مثل الدنمارك وألمانيا والنمسا وتركيا والعراق وصولاً إلى الإمارات، موضحاً أنه زار العديد من المعالم والمناطق المشهورة عالمياً في رحلته منها مضيق جيرانجير، الذي هو واحد من أجمل المضائق البحرية في العالم ويقع على الساحل النرويجي.

وأشار الشامسي إلى أنه حرص من خلال الرحلة الأوروبية على نقل الصورة الطيبة عن شعب الإمارات إلى مختلف الدول والثقافات، التي مر عليها بما يعكس سمعة ومكانة الدولة في تعميق قيم التسامح بين كل الشعوب.

صعوبات وتحديات

وأفاد الشامسي بأن الطريق لم يكن سهلاً إلى أقصى الشمال الأوروبي، وواجه العديد من الصعوبات، حيث كانت الرحلة تتطلب تجهيز السيارة لظروف الطريق وغيرها من الأحوال الجوية المتقلبة من بلد إلى آخر، لا سيما وأن بعض المناطق تعاني من قلة ورش التصليح التي يحتاجها لتغيير الزيت أو تصليح الأعطال الطارئة في السيارة، وغيرها من متطلبات الرحلة المهمة مثل تصاريح المرور، إضافة إلى الصعوبات الأخرى أثناء حجز الفنادق للمبيت ليلاً، إذ إن بعضها لا تتوفر فيها مواقف خاصة لسيارات الدفع الرباعي مما يدفعه إلى إلغاء الحجز والبحث عن فندق بديل يوفر مواقف بمساحة أكبر.

وكشف الشامسي عن خطته المقبلة العام المقبل عبر القيام برحلة جديدة إلى إحدى قارات العالم السبع في مغامرة عنوانها التشويق والإثارة والاستكشاف، متوجهاً بالشكر إلى كل الرعاة الذين أسهموا في دعم رحلته من أصدقائه ومتابعيه، الذين كانت كلماتهم بمثابة حافز له.

استكشاف ومغامرات

ويعتبر فهد الشامسي من محبي الاستكشاف والمغامرات عبر السيارات، بعد قيامه بالعديد من الرحلات على مستوى الخليج والمنطقة، كما يعتبر من المحترفين في مجال الاستعراض بالسيارات واستطاع تمثيل الدولة في بطولات دولية، أبرزها فوزه بالمركز الأول في فئة الاستعراض الحر، على هامش بطولة الفورمولا العالمية التي أقيمت في نيودلهي عام 2018.