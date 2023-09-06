مكتبة محمد بن راشد... سبتمبر استثنائي بالثقافة والفنون

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر سبتمبر الجاري، سلسلة مميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية المجانية، والتي تجمع بين العلوم، الأدب، الفنون والثقافة القانونية.وبدأت أولى الفعاليات، في الأول من الشهر الجاري، بحفل أوبرا استثنائي احتفاءً بالمرأة الإماراتية، أحيته الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، ورافقتها أوركسترا شبابية رائعة، وشهد الحفل مشاركة واسعة وكبيرة من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.

اهتمام

وانطلاقاً من الاهتمام الدائم لمكتبة محمد بن راشد بتنمية الإبداع لدى الأجيال الناشئة، تنظم ورشة عمل «ورقة ومقص.. فن الاستدامة»، والتي تركز على تطوير الذكاء الفني لدى الأطفال، وتوعيتهم بأهمية الاستدامة والتوازن البيئي.على الصعيد الأدبي، تحتفي مكتبة محمد بن راشد بالكاتبة البريطانية الشهيرة أجاثا كريستي، ضمن سلسلة فعاليات «أيام المكتبة» الشهرية، من خلال ورش عمل الكتابة التشويقية مع المدرب وليد علاء الدين، إلى جانب مناقشة مذكراتها بالتعاون مع نوادي القراءة، وذلك في إطار التزام المكتبة بتعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع.

ويشمل برنامج فعاليات شهر سبتمبر فعالية «المونولوج»، بالتعاون مع المخرج المسرحي ياسر القرقاوي، لتعزيز فهم فن المسرح ودوره في إيصال الرسائل الثقافية، حيث يركز على مبادئ وأساسيات إعداد الممثل المسرحي.وعلى الجانب القانوني، تنظم المكتبة جلسة تثقيفية حول قانون العمل الإماراتي، بمشاركة خبراء قانونيين، وبالتعاون مع أكاديمية حبيب الملا، حيث تُسلط الضوء على أبرز المفاهيم والحقوق والواجبات المتعلقة بقانون العمل.

كما تُنظم ورشة متخصصة في فن صناعة المحتوى الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي، لمواكبة اتجاهات العصر وتقديم أساليب جديدة في إنتاج المحتوى الرقمي، بالتعاون مع صانع المحتوى كاظم فياض.وبمناسبة المولد النبوي الشريف، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية مميزة لفن «المالد»، بالتعاون مع فرقة فنون شعبية إماراتية، بالإضافة إلى عقد محاضرات وقراءات تسلط الضوء على «فن المالد» وتاريخه في دولة الإمارات.