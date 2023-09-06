«ثقافية الشارقة» .. برنامج ثري بالفعاليات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة عن برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، الذي ينطلق الشهر الجاري ويستمر حتى أغسطس المقبل.

صرح بذلك عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة قائلاً: تجد الأنشطة والمهرجانات والملتقيات الدائمة التفاعل وتزايد أعداد المحبين للكلمة والفنون بتعدد أشكالها وتنوعها. ويستهل الموسم الجديد بفعاليات من ضمنها مهرجان الأدب الموريتاني، بالإضافة إلى مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

ويحتضن شهر أكتوبر العديد من الفعاليات أبرزها مهرجان دبا الحصن الثقافي، ومهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الثامنة بالأردن. وسيحفل نوفمبر المقبل بفعاليات وطنية لدائرة الثقافة أبرزها احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات الـ 52.

وفي ديسمبر سيكون مهرجان المسرح على موعد مع انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، ومهرجان الفنون الإسلامية «25». ويستهل العام الجديد في يناير بمهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 21، والدورة الثالثة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي.

خلال شهر فبراير يقام في قصر الثقافة بالشارقة و«الذيد - خورفكان - وكلباء»، مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ 18، ويستضيف بيت الشعر في موريتانيا مهرجان نواكشوط للشعر العربي «9»، وتستضيف مصر ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي (16). يحتضن أبريل فعاليات حفل جائزة الشارقة للإبداع العربي «الإصدار الأول»، في دورتها الـ 27 بالمجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية. أ

ما شهر مايو فسيستهل بملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته (17)، وسيشهد قصر الثقافة تنظيم مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي «11». ويضم شهرا يوليو وأغسطس فعاليات متنوعة بالقارة الأفريقية والشارقة.