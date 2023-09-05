"محمّـدين الدار".. قصيدة جديدة لحمدان بن محمد

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه في انستغرام قصيدة جديدة، قال فيها سموه:

يقول أبو خالد لأبو راشد عسى عمره دوام
خمسين عامٍ يعزف الابداع وبأحلى نغم
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ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا اللي يوم قام
قامت معـاه الأرض والـتاريخ ردّد والنِّعِـم
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ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا اللي ما ينام
رجلٍ يخزم المستحيل اللي لغيره ما انخزم
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ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا عوق الخصام
إلى نـوى صـرحٍ من الباطـل يـردّه منهــدم
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ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا الرجل الهمام
استاذي اللي يصنع الانجاز نفسه من عدَم
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ويقول أبو راشد لأبو خالد أنا والعلم عام
تلميذ زايد منهجي منهجه وبنفس الرتم
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ويقول أبو خالد هذا محمد عدوّ الإنهزام
مكـسّـــر الأرقـام ما خلاّ حـفـظه الله رقـم
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ويقول أبو راشد هذا محمد وقصّاص العظام
بسيف حقٍ لو دخل في المعركه تحسم حسم
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ويقول ابو خالد هذا محمد مجدّد الاهتمام
بْهيبة الدولة وراسم نهضة بلاده رسـم
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ويقول ابو راشد هذا محمد وصمّام النظام
هَـرَم عروبتنا وحنا ما نفرّط في الهَـرَم
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محمّـدين الدار  هم حصنه ودرعه والحزام 
عَدّد عظـماء الـدول تلقاهم أكـرم وآعـظم

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