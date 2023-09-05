برج خليفة وجهة مثالية لتعزيز الشهرة

المصدر: دبي – نهى حوّا

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يعد برج خليفة وجهة مثالية للفنانين من مختلف أنحاء العالم ليقدموا عروضهم الفنية والموسيقية ويحققوا نجاحات تعزز شهرتهم العالمية، وذلك بفضل ما يقدمه البرج من تقنيات حديثة تسهم في خلق أجواء احتفالية تتناسب مع الجمهور.

وفي السياق، حطم العرض الموسيقي الذي أقامه منسق الأغاني الهولندي الشهير، أرمين فان بيورن، من أعلى قمة برج خليفة، والذي أطل فيه على جمهوره في مقطع فيديو ترويجي لحفله المرتقب في مهرجان «انتولد» الموسيقي العالمي بدبي، الرقم القياسي مرتين، كأول عرض مباشر يقام من على قمة أعلى برج في العالم، كما كأول عرض يستخدم أكبر شاشة ليد في العالم.

مهرجان «انتولد»

وفي العرض، عزف منتج الموسيقى فان بورين والذي يعد بين أفضل منسقي الأغاني في العالم، لمدة 40 دقيقة من الطابق 149 من برج خليفة، تحضيراً لمهرجان «انتولد» الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بمدينة إكسبو دبي فبراير 2024 بالتعاون مع «انتولد دبي».

وفي تصويره، أفيد عن استخدام 18 كاميرا وأربع طائرات موجهة عن بعد ومروحية.

وذكرت مجلة «دي جي» الشهرية البريطانية، أن العرض الكامل الموسيقي أصبح متاحاً للبث على قناة منسق الأغاني على «يوتيوب».

ووعد فان بورين المشارك في المهرجان منذ إنشائه عام 2015 الجمهور بأن المهرجان سيكون مميزاً، مضيفاً: لا أعتقد أنني شعرت بأنني حي تماماً كما شعرت على خشبة المسرح في «انتولد»، وهذا يجعل العرض المقبل في «انتولد دبي» مثيراً للغاية.