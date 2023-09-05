مركز أبوظبي للغة العربية يواصل تنظيم ورش عمل متخصصة بالكتابة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يواصل مركز أبوظبي للغة العربية تنظيم ورش عمل متخصصة ضمن برنامج «قلم للكتابة الإبداعية»، الذي أطلقه لدعم المواهب الإماراتية بمختلف مجالات الكتابة، وتحفيز الكُتّاب على نشر أعمالهم الإبداعية. وتُقام هذه الورش خلال سبتمبر في المجمّع الثقافي بأبوظبي.

تتناول ورشة العمل موضوع «الكتابة للطفل»، وتُقدمها الأديبة والناشرة الحاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد الدكتورة فاطمة المزروعي وتُقام خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 14 نوفمبر، وتشتمل على 10 جلسات تُسلّط الضوء على أدب الأطفال ومبادئ الكتابة وعناصرها وتقنياتها المختلفة. كما تتضمّن قراءة نصوص أدبية متنوّعة. كذلك تُعّرف الورشة بطرق الرسم وكيفية التعاون مع الرسّامين، وما يمثّله الرسم في النص، فضلاً عن تطبيقات عملية لكتابة مجموعة من القصص ومراجعتها، وتحريرها وتجهيزها للطباعة. وسيُختار المشاركون في ورشة العمل على أساس الكفاءة ووفق ما تراه لجنة تحكيم مستقلّة. فيما يُنشر النص النهائي للمشاركين عن طريق مركز أبوظبي للغة العربية بناءً على عقد يضمن حقوق جميع الأطراف.

يُذكر أن مركز أبوظبي للغة العربية قد أطلق برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» مطلع العام الحالي بورشة «الكتابة الروائية»، تحت إشراف الدكتور يوسف حطيني، أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي اختتمت أعمالها في 2 سبتمبر الجاري مع أعمال 5 كُتّاب مبدعين. وقد ناقشت الورشة موضوعات الرواية وعناصرها، ومعنى الحكاية وكيفية صناعتها، وطرق بناء الشخصيات، إضافة إلى الزمن والفضاء الروائي، وصناعة الفضاء الطباعي، والبعد الاجتماعي للغة وتوظيف مختلف الرموز فيها، والإيقاع الروائي، وروافع الأسلوب الروائي ومعوّقاته.