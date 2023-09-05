صدور العدد 48 من مجلة «المسرح»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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صدر أخيراً، العدد «48» (سبتمبر) من مجلة المسرح الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، وتضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات النقدية والحوارات والمتابعات والرسائل حول مختلف فعاليات «أبو الفنون» في الشارقة والعالم.

في الافتتاحية تطرقت المجلة إلى الإسهام البناء والأثر الملموس لدورة عناصر العرض المسرحي التي تنظم سنوياً في المركز الثقافي لمدينة كلباء، وتهدف إلى تمكين الهواة من أساسيات الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا، وذلك لمناسبة اختتام نسختها العاشرة أخيراً. في «مدخل» نقرأ إفادات لعدد من الفنانين المحليين حول الحضور اللامع للمسرح الإماراتي في المهرجانات العربية.