«ترافيل ديلي»: دبي مركز عالمي لفن الطهي

المصدر: دبي - البيان

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أصبح مشهد فن الطهي المتنامي في دبي ركيزة أساسية لزيادة الزخم في قطاع السياحة، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حسبما أكد موقع «ترافيل ديلي ميديا».

وأشاد الموقع بعروض الإبداع والتنوع اللامحدودين في مشهد المأكولات وفنون الطهي في الإمارة اللذين حظيا بإشادة من النقاد، وفازا بجوائز وأوسمة دولية تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لفن الطهي، مع تقديم القطاع مفاهيم جديدة لتناول الطعام.

واستشهد «ترافيل ديلي» بتصنيف أفضل 50 مطعماً في العالم الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي كشف عن تألق دبي بشكل واضح، حيث حصل مطعمان استثنائيان على مراكز بين أفضل 50 مطعماً، في حين ظهر مطعم إضافي محلي في دبي لأول مرة في القائمة الموسعة لأفضل 50 مطعماً.

ازدهر مشهد الطهي في دبي مع الإصدارات المتعاقبة لدليل ميشلان دبي في يونيو 2022 و2023، حيث يعرض الدليل، الذي يضم 90 مطعماً، بما في ذلك 17 مطعماً فائزاً بـBib Gourmand، التزام المدينة بالتميز في فن الطهي.

وتؤكد هذه المطاعم، مكانة دبي مركزاً عالمياً لفن الطهي، وتثبت تفانيها في تقديم تجارب طعام استثنائية، وجذب عشاق الطعام في جميع أنحاء العالم.

يستمر فن الطهي المستدام في النمو في دبي، فبعد إطلاق نجمة ميشلان الخضراء في عام 2020، حصلت ثلاثة مطاعم في دبي عليها. وحصل مطعم Lowe المحلي، والذي كان المطعم الوحيد الذي تم اختياره في الفئة الخضراء العام الماضي، وانضم إليه مطعمان آخران في عام هما: «بوكا» ومطعم «تيبل».

ويقدم مطعم Lowe، قائمة «Waste Not» التي تتكون من وجبة من ثمانية إلى عشرة أطباق مصنوعة من منتجات النفايات المحتملة التي تم حفظها خلال الشهر السابق.

وتقدم قائمة «تيبل» نهجاً مستداماً يركز على الموسمية والنزاهة، بالإضافة إلى حصولها على نجمة ميشلان الخضراء، وتم تكريم «بوكا» أيضاً كأفضل مطبخ مستدام لعام 2023 في حفل توزيع جوائز غولت آند ميلو- الإمارات.

ويشير موقع «ترافيل ديلي» إلى تتويج دبي كواحدة من أفضل 10 مدن في العالم لمحبي الطعام من خلال نتائج مقارنة السوق لعام 2023، وتفتخر دبي بمجموعة مذهلة من المطاعم الحائزة على جوائز، بدءاً من الخبرات رفيعة المستوى وحتى الطهاة الأكثر موهبة.

وقال هيمانشو سايني، رئيس الطهاة في استوديو تريسند: «لا يمكننا أن نكون أكثر امتناناً لتمثيل جذورنا الهندية ودبي في أرقى منصة عالمية للطهي، حيث يعد ذلك حافزاً وتشجيعاً لا يصدق لنا لمواصلة النظر في ماضينا لرسم مفاهيم جديدة لمستقبل فن الطهي الهندي في دولة الإمارات».

وأضاف سايني: «دبي دائماً مدينة نابضة بالحياة ودائماً على أعتاب التطور السريع. لقد كانت السنوات القليلة الماضية رائعة بالنسبة لفن صناعة الطهي».

من جهته، قال جريجوار بيرجر، الشيف التنفيذي في مطعم أوسيانو، أتلانتس النخلة: «اعتبارنا واحدة من أفضل 100 تجربة طعام في العالم وأن نكون من بين العديد من المحترفين المذهلين يُعد إنجازاً رائعاً، إذ يُعد ذلك شهادة على مشهد فن الطهي المزدهر في دبي، والذي أتاح لنا هذه المساحة للنمو والنجاح على مسرح الطهي العالمي».