«دبي للثقافة» تكرّم «أبطال الصيف»

المصدر: دبي ـــ البيان

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كرّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن مبادرتها الإنسانية «أبطال الصيف»، مجموعة من موظفي الخدمات الأساسية العامة والأمن العاملين في مواقعها وأصولها الخارجية في حي الفهيدي التاريخي، وقرية حتا التراثية، ومنطقة الراس بدبي، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزيز قيم التواصل وثقافة التطوع بين موظفيها.

مبادرة

ووصلت مبادرة «أبطال الصيف» إلى حوالي 60 عاملاً، استفادوا من حزمة الخدمات الطبية المتنوعة التي تضمنت فحوصات مؤشر كتلة الجسم والجلوكوز العشوائي، وضغط الدم وقياس العلامات الحيوية وغيرها، تحت إشراف مجموعة من الأطباء والمختصين من مستشفى برايم الطبي، إلى جانب تنظيم فريق إدارة المواقع التراثية في الهيئة مجموعة من ورش العمل التوعوية الهادفة إلى تعريف موظفي الخدمات الأساسية العامة والأمن بأساليب الحياة الصحية.

وفي هذا الإطار، لفتت ليلى عبد الله بالهوش مدير مبادرة «أبطال الصيف» في «دبي للثقافة»، إلى أهمية تعزيز قيم التواصل الإنساني بين أفراد المجتمع، وحثهم على زيادة العطاء، وتكريم جهود موظفي الخدمات الأساسية العامة، مؤكدة أن مبادرة «أبطال الصيف» تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للهيئة، وحرصاً منها على غرس قيم التضامن بين موظفيها عبر تبني أنشطة وفعاليات متنوعة، تعزز من تفاعلهم مع موظفي الخدمات الأساسية والأمن، وتقدير جهودهم، ودورهم في المحافظة على الأصول والمرافق التابعة للهيئة.

وقالت: «الاهتمام بصحة موظفي الخدمات الأساسية والأمن، يمثل أحد أولويات «دبي للثقافة»، حيث يأتي ذلك في إطار التزاماتها بتوفير بيئة آمنة لهم، تعزز قدراتهم الصحية والبدنية، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، لا سيما أن طبيعة مهام البعض منهم تتطلب الوجود في المناطق المفتوحة»، مشيرة إلى حرص «دبي للثقافة» على توفير بيئة عمل لائقة لموظفيها، إلى جانب تعزيز قيم التكافل والعطاء في ما بينهم، بما يتماشى مع جهود دبي في مجالات العمل الإنساني.