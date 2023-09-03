47 دولة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي 18 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف معهد الشارقة للتراث عن فعاليات النسخة الـ 23 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي يقام خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الحالي تحت شعار «حكايات النباتات» في مركز إكسبو الشارقة، وذلك بمشاركة أكثر من 47 دولة.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة الدولي للراوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «في كل عام يتجدد اللقاء بالرواة ومعارفهم الشعبية القيمة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي أصبح قبلة يؤمها حملة التراث الشعبي من كل حدبٍ وصوب». وأضاف: هذا العام تحل قطر الشقيقة ضيف شرف ممثلة في علي شبيب آل سالم المناعي والشخصيتين الفخريتين محمد سعيد البلوشي وخولة محمد عبد العزيز المناعي.

من جانبها أكدت عائشة الحصان الشامسي مديرة مركز التراث العربي التابع للمعهد المنسق العام للملتقى أن مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي طوال السنوات الماضية تؤكد أنه أصبح عنواناً عريضاً لعمل ثقافي جاد، وتقليداً تراثياً راسخاً في المجتمع والذاكرة.

وأشارت إلى أن الملتقى يستقطب هذا العام أكثر من 120 خبيراً وباحثاً وحكواتياً وإعلامياً من أكثر من 47 دولة.

كما ستحلق الدورة الجديدة في فضاءات أكثر رحابة واتساعاً من خلال الورشة الإقليمية للميسرين الجدد، والتي ستنعقد في الفترة من 11 حتى 15 سبتمبر باعتباره شهراً للراوي.