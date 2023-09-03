أحمد أبو دياب يلتقط الغياب في النادي الثقافي العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، أمسية قراءات قصصية للقاص أحمد أبو دياب، وقدمه الكاتب الشاعر حسن الراعي، بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأحمد أبو دياب قاص وكاتب مسرحي مصري، حصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول سنة 2019، عن مجموعته القصصية «التقاط الغياب»، وجائزة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما سنة 2020.

تضم مجموعة «التقاط الغياب» 25 قصة قصيرة، يحاول الكاتب عبرها استكشاف الغائب في مكنونات النفس البشرية بالاعتماد على أحداث حياة الإنسان وما يدور في فلكها من حيوانات وجمادات، فتارة يستخدم شخصيات إنسانية، وتارة يؤنسن الوجود باستخدام شخصيات من الحيوان والجماد، رامزاً من خلال ذلك إلى ما يدور في داخل النفس البشرية وما يحركها من مستترة لا تظهر للعيان، لكنها موجودة.

قرأ أحمد أبو دياب قصة من مجموعته، هي: «ثلاثية التمثال والمثال والإزميل»، تقوم على حوارية بين النحات والحجر الذي يشتغل عليه والإزميل الذي يحفر به.

كما قرأ أبو دياب أيضاً قصة بعنوان: «زوجان»، يتحدث فيها على لسان فردة حذاء فقدت أختها في تقلبات حياتها من غني إلى قمامة إلى فقير، ويصور عذابات تلك الحياة، ومآلات تلك الفردة، التي عاشت حياة لم تخترها، وانتهت إلى وحدة قاتلة، وأمل ضئيل في أن تلقى أختها من جديد.