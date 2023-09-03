تكريم مصمم جناح الإمارات في إكسبو بجائزة «دافينشي»

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يكرّم معرض «بنيالي فلورنسا» الرابع عشر للفنون والتصميم، المهندس المعماري الإسباني، سانتياغو كالاترافا، في شهر أكتوبر المقبل، وذلك على إسهاماته، حيث يقدم له جائزة «ليونارد دافينشي» إنجاز العمر في التصميم «تقديراً لواحد من أكثر المهندسين المعماريين تأثيراً في الخمسين عاماً الماضية»، حسب بيان المعرض.

وعلى مدى حياته المهنية، صمم كالاترافا أكثر من 94 مشروعاً، وحاز على أكثر من مئة جائزة على إنجازاته. وفيما تنتشر أعماله بوجه خاص في أوروبا والأمريكتين، برز له مشروعان مهمان في دبي خلال السنوات الأخيرة، هما جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي» و«برج خور دبي».

وأفاد بيان معرض بنيالي، أن الجائزة تعد أيضاً بمثابة إقرار بتجاربه الجريئة وموهبته و«قدرته البارعة على الجمع بين الهندسة المعمارية والفن في المشاريع المتخيلة والمصممة في انسجام مع الطبيعة»، حيث يعد المهندس المعماري رساماً ونحاتاً أيضاً، «صمم، خلال مسيرة مرصعة بالنجاحات الكبيرة، الجسور والبنى التحتية والمؤتمرات ومراكز المعارض ليس فقط كمهندس معماري ولكن أيضاً كفنان قادر على التعبير عن نفسه من خلال التخصصات الفنية المختلفة، بما في ذلك الرسم والنحت».

وكان قد أقام المعرض الأول لمنحوتاته ولوحاته المستوحاة من العصور اليونانية القديمة في عام 2022. ولتكريم حياته المهنية الطويلة، سيخصص بنيالي فلورنسا جناحاً كاملاً لأعماله.

وعن أسلوبه، أشار مقال منشور في مجلة «ماي مودرن مت»، أن نهج المهندس المعماري في التصميم متميز باستخدامه للأنماط والأشكال المعقدة حيث يمكن التعرف على هندسته المعمارية على الفور، من تصميم جناح الإمارات في إكسبو دبي 2020، وجسر الدستور «بونتي ديلا» بالبندقية، ومركز النقل لمركز التجارة العالمي بنيويورك، إلى جسر زوبيزوري بلباو إسبانيا، من بين العديد من الأعمال. وبرغم بلوغه الـ71 عاماً، إلا أنه مستمر في نشاطه، ويعد العقل الإبداعي وراء تطوير مشروع شبه جزيرة غرينيتش بلندن.