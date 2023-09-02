مبتعثو جمعية المسرحيين يطلعون على عروض «القاهرة التجريبي»

المصدر: الشارقة - البيان

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وصل وفد مبتعثي جمعية المسرحيين في الإمارات،أول من أمس، إلى القاهرة، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري.جاء ذلك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها جمعية المسرحيين، بإيفاد الفنانين الفائزين بالجوائز في المهرجانات المسرحية المحلية، إلى المهرجانات المسرحية العربية والدولية المهمة، من أجل فتح آفاق جديدة أمامهم، عبر مشاهدة العروض والاطلاع على التجارب المسرحية العربية والدولية، وحضور الندوات والمؤتمرات التي تقام على هامش المهرجان.

وقد تكفلت جمعية المسرحيين بصرف تذاكر للموفدين إلى القاهرة ذهاباً وإياباً، وإقامتهم في فندق ضيوف المهرجان. ضم الوفد 8 مبتعثين، وهم الفائزون في أيام الشارقة المسرحية، الدورة الفائتة: محمد العامري، سعيد سالم، عبدالله مسعود، عبدالرحمن الملا، إبراهيم الأميري، ماجد المعيني، خديجة بكوش، وعبير الجسمي. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله: تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وعد بها مجلس إدارة الجمعية، وعقب هذا الإيفاد، سنرسل فائزي مهرجان دبي لمسرح الشباب إلى أيام قرطاج المسرحية، وكذلك سنوفد فائزي مهرجان الإمارات لمسرح الطفل إلى مهرجان عربي متخصص يجري الاتفاق مع إداراته حالياً، بالإضافة إلى اختيار عدد نوعي من الفائزين لإيفادهم إلى مهرجان المسرح العربي.