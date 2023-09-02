«حضور المستقبل» في دبي 21 الجاري

المصدر: دبي – نهى حوّا

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يقام في دبي أول «بينالي للهندسة المعمارية في ميتافيرس» من 21 إلى 24 سبتمبر، تحت عنوان «حضور المستقبل»، بمشاركة عدد من شركات الهندسة المعمارية والتصميم المشهورة وقادة الصناعة والمبدعين الذين هم في طليعة هذه الثورة الرقمية.

هذا الحدث العالمي، الذي يدمج التصميم بالتكنولوجيا، يستلهم عنوانه من بينالي وإكسبو البندقية «حضور الماضي»، الذي شكل حدثاً عالمياً مهماً في الهندسة المعمارية عام 1980، مقدماً مشاريع وأفكاراً للتكهن بشأن مستقبل هذا العالم الجديد، عن طريق أجنحة وعوالم افتراضية من إبداع مهندسين معماريين يقفون في طليعة التصميم الرقمي، من بينهم أسماء بارزة كبيرة من أمثال «كيلا ديزاين» و«لافا»، و«بي إل بي»، وغيرهم.

ومن بين الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها إظهار قدرة الهندسة المعمارية على إعادة تشكيل الحياة الحديثة في المساحات الافتراضية، وجلب قوة الهندسة المعمارية والتصميم إلى ميتافيرس كمنصة للأعمال التجارية والثقافية، وفق شبكة «أرتش لوفرز».

سيجمع الحدث أكثر من 30 مبدعاً من أنحاء العالم، ويقام على المنصتين المعروفتين، «ديسنترالاند» و«و3 رلدز» اللتين تقدمان المساحات الافتراضية لإيجاد تلك التجربة الغامرة للزوار الذين ستتاح لهم فرصة التنقل بين عوالم المنصتين واستكشاف الأجنحة الافتراضية والمشاركة في المعارض التفاعلية والتواصل مع مجتمع عالمي من المبدعين.

الحدث من تنظيم شركات «دارتش سبايس» و«ميتانسي» و«ويب3 ديجيتال مراكتنيغ»، وسيكون مجانياً عبر الإنترنت ومفتوحاً للجميع، ولا يتطلب سوى جهاز كمبيوتر للدخول والتفاعل مع الأجنحة الافتراضية التي أنشأها كبار المصممين وحضور المحادثات والعروض واكتشاف الحلول في «ميتافيرس».

وأفيد أن تصميمات «البينالي» على شكل «بناء» عبارة عن تصميمين بدلاً من واحد لكل مهندس معماري أحدهما على منصة «ديسنترالاند» والآخر على منصة «و3 رلدز». وإلى جانب «البناء»، ستتاح للزوار فرصة المشاركة في الفعاليات الثقافية والترفيهية والمحاضرات والأحاديث العامة ومهرجان الهندسة المعمارية.

تنقل شبكة «أرتشي لوفرز» عن المنظم المشارك لـ «البينالي»، سيرغي نادتوتشي، قوله: «نهدف إلى إعادة تعريف دور الهندسة المعمارية والتصميم في تشكيل مستقبل ميتافيرس.

ونحن نؤمن حقاً أن الهندسة المعمارية ستلعب دوراً أساسياً في بناء الميتافيرس، كما لعب التصميم الغرافيكي في تشكيل الإنترنت الذي نستخدمه اليوم». كذلك ما قالته المنظم المشارك في الـ «بينالي»، ايرنيا دبوبوفيك: «لن يعرض هذا الحدث الإبداع الرائع لمجتمعنا العالمي فحسب، بل سيكون أيضاً منصة لاكتشاف الإمكانيات اللامحدودة التي يقدمها ميتافيرس للشركات في أنحاء العالم».