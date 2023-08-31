«دبي للكتابة» يطلق ورشة تدريبية في الكويت

المصدر: دبي – البيان

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أعلن برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى أبرز المبادرات المعرفية الرائدة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن انطلاق فعاليات ورشة كتابة قصص الأطفال في الكويت. وستستمر فعاليات الورشة على مدى أربعة أشهر في استوديو شركة الطاقة الإبداعية بالمرقاب في دولة الكويت. وستتولّى الكاتبة الكويتية هدى الشوا، مسؤولية الإشراف على المشاركين وتدريبهم.

وتهدف الورشة إلى تدريب وصقل مهارات جيل من كتّاب أدب الأطفال وتزويدهم بمهارات بناء النصّ القصصي لكتابة قصص الأطفال بأسلوب مُشوِّق ومبتكر يُفضي إلى تعزيز القراءة والإبداع في المجتمع.

وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية، نجح برنامج دبي الدولي للكتابة في تحقيق نتائج استثنائية في عدة دول عربية، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، ويهدف البرنامج إلى دعم وتطوير المواهب العربية الشابة الواعدة في مجال الكتابة للطفل، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها. وتسعى مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال إطلاق هذه المبادرة إلى تعزيز دورها في توفير الفرص أمام الشباب للإسهام في عمليات صناعة ونشر المعرفة.