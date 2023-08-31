مذكرة تفاهم لتطوير المحتوى المعرفي وتمكين أجيال المستقبل

المصدر: دبي – البيان

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أبرمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع شركة «EYouth»، إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة التي تقدم خدمات متنوعة وتعد الأفضل في فئتها تقنياً. تم توقيع الاتفاقية في مقر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من قبل كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومصطفى عبد اللطيف، المدير التنفيذي لشركة «EYouth».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إثراء شبكة المعلومات في شتى المجالات وتعزيز برامج المعرفة لكلا الطرفين، وتوظيف الخبرات والإمكانيات التقنية لديهما في دعم جهود التطوير المستمر، واستكشاف فرص دعم التطوير المؤسسي. كما تشمل أهداف الاتفاقية تبادل المواد المعرفية مثل المكتبات والمعلومات الإلكترونية.

أدوات

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في تطوير المعرفة المؤسسية وتبادل الأدوات والمنتجات المعرفية، وتمكين الأجيال المستقبلية ورفدها بالأدوات التي تتيح لها ابتكار حلول مستدامة.