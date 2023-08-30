«رسالتك لم يتم توصيلها» معرض تفاعلي من «رواق الفن»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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ينطلق موسم «مساحة المشروع» التابعة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي بمعرض «رسالتك لم يتم توصيلها» الذي يستقبل الجمهور من الساعة الخامسة والنصف من يوم غدٍ. يتضمن المعرض أعمالاً لمايكل شايلو الفنان والمهندس والأستاذ المشارك في ممارسة وسائط الإعلام التفاعلية بجامعة نيويورك أبوظبي، والفنانة ومديرة فنون الأداء والمدرسة في إدارة المسرح والمشاريع بجامعة نيويورك أبوظبي بريدين كليمينتس كوتون.

يتناول المعرض أنظمة التواصل الخفية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية، فيوفر للجمهور بذلك فرصة للتأمل في طرق تفاعلنا مع الآخرين. وللخبرة الشخصية والجماعية للمشاركين دور في هذا المعرض التفاعلي، حيث يشكلون جزءاً من تجربة الزيارة مما يساهم في تشكيل المنحوتات.

ويدعو المعرض زواره إلى المساهمة في تشكيل مقتنياته بالأدوات اليدوية التي يوفرها، وإحضار بعض من مراسلاتهم من بطاقات بريدية ورسائل تقليدية وإلكترونية لتضمينها في مقتنيات المعرض بأنفسهم، لتصبح تدريجياً جزءاً من المعرض الذي يتميز بتطوره الدائم. يستقبل المعرض زواره اعتباراً من يوم غدٍ وحتى الخامس من أكتوبر. يتبع المعرض سلسلة من الفعاليات المجتمعية من تنفيذ الجامعة والمجتمع المحلي على مدى العام المقبل. يتضمن المعرض مجموعة من مقتنيات قسم الأرشيف والمجموعات الخاصة في مكتبة جامعة نيويورك أبوظبي.