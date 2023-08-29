20 مبدعاً في ملتقى الشعر بساحل العاج

المصدر: أبيدجان - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار مبادرة الملتقيات الشعرية في إفريقيا؛ شهدت جمهورية ساحل العاج، انطلاق النسخة الثانية من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة بالتعاون مع مؤسسة الرؤية للثقافة والتدريب في العاصمة «أبدجان»، وبمشاركة 20 شاعراً وشاعرة.

وأقيم الملتقى في قاعة المؤتمرات في حي «بلاتو» في قلب العاصمة، وبحضور علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ساحل العاج، ود. فاديغا موسى، رئيس جامعة الفرقان في «كوت ديفوار»، ود. محمد الأمين بامبا، نائب رئيس جامعة إفريقيا الإسلامية، ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية، وغيرهم من الشخصيات المهتمة بالأدب والعلم والثقافة.

وألقى علي النعيمي كلمة أكّد في بدايتها حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم اللغة العربية وآدابها، ودعم سموّه اللامحدود للملتقيات الشعرية التي تقام في عدد من الدول الإفريقية، مشيراً إلى دور الإمارات في مساهمات ثقافية كثيرة على مستوى الوطن العربي والعالم.