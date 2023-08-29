«بيت الحكمة» يمد جسوراً للتبادل الثقافي مع كبرى المكتبات العالمية

المصدر: روتردام ـ البيان

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شارك بيت الحكمة في فعاليات النسخة الـ88 من «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات» الذي نظمه الاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات (IFLA) في مدينة روتردام بهولندا خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجاري، وذلك بهدف التفاعل عن كثب مع أفضل التجارب العالمية في بناء مجتمعات المعرفة وتوسيع قاعدة الفضاءات الثقافية التي تلائم جميع فئات المجتمع، إلى جانب تبادل الخبرات والآراء مع مسؤولين وخبراء من الدول المشاركة. وتضمنت مشاركة بيت الحكمة في هذا الحدث العالمي زيارات عديدة لأجنحة العارضين، وعدداً من كبرى المكتبات في هولندا، إضافة إلى حضور مجموعة متنوعة من الجلسات والعروض، وعقد لقاءات مع مسؤولين وخبراء من الاتحاد.

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «إن الهدف من مشاركة بيت الحكمة في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات هو ترسيخ دعائم المعرفة في المجتمع المحلي عبر تجربة ثقافات المكتبات الأخرى والتعرف عليها عن قرب، فعالم المكتبات عالم واسع ويتسم بسرعة المتغيرات والتحولات عبر الاستثمار في الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة التي تسهل الوصول إلى المعرفة وتجذب كافة فئات المجتمع».