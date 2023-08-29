14 صورة تعكس روح وجماليات دبي

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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انطلق أمس معرض «معالم المدينة» في مركز الجليلة لثقافة الطفل، بدعم من منصة «سكة»، ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

ويتضمن المعرض، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، 14 صورة إبداعية متنوعة تسلّط الضوء على جماليات إمارة دبي وروحها المعاصرة وأهم المعالم السياحية والترفيهية والطبيعية فيها.

ويشارك في المعرض 5 مواهب ناشئة في مجال التصوير الفوتوغرافي إلى جانب أعمال المصور الهندي الدكتور موكيش باترا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدكتور باترا» للطب.

رؤى وأفكار

وأكدت كاملة العلماء، القيمة الفنية لمنصة «سكة» و مدير مشروع في إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» أن المعرض يحتفي بأعمال 5 مواهب في مجال التصوير الفوتوغرافي والتي تم اختيار أعمالهم من بين 350 مشاركة ضمن المسابقة التي أعلنت عنها «دبي للثقافة» و«نيكون الشرق الأوسط» ودعت المصورين الناشئين للمشاركة ضمن موضوعها حول إمارة دبي والتي تبرز رؤاهم وأفكارهم المستلهمة من شعار «معالم المدينة».

تفاصيل فريدة

وحول المحور الرئيسي للمعرض قالت العلماء: دبي محور الأعمال الفنية وإبداع عدسات المواهب الشابة المشاركة من خلال 14 صورة فوتوغرافية بصرية جمالية عامرة بالتفاصيل الفريدة في المدينة تشمل العمارة الحديثة وناطحات السحاب المذهلة مثل برج خليفة وبرج العرب، وكذلك الأسواق التقليدية والمساجد الجميلة كما تلتقط عدسات المصورين أيضاً لحظات الحركة والنشاط الذي يعم المدينة مما يعطي لمحة حية عن الطابع الديناميكي والمعاصر الذي هو إيقاعها الدائم.

لجنة التحكيم

وتضيف كاملة تولت لجنة تحكيم متخصصة تضم ممثلاً عن «دبي للثقافة» وآخر عن و«نيكون الشرق الأوسط» والمصور الهندي الدكتور موكيش باترا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدكتور باترا» للطب، مهمة اختيار المصورين الذين تم منحهم كاميرات احترافية لفترة مؤقتة لاستخدامها في التقاط صور ملهمة، توثق وتبرز جماليات دبي ومعالمها السياحية والثقافية والطبيعية الجذابة عبر التركيز على مشاهدات ملهمة، وإعادة طرحها أمام الجمهور المتلقي.

ذكريات

وتبرز صور معرض «معالم المدينة» جماليات أماكن الإمارة وما تبعثه من ذكريات أو أفكار فلسفية والتي قد تحمل بين طياتها العديد من التأويلات والتأثيرات نحو الفكرة العامة للصورة الفوتوغرافية التي تركز على الجمال والإبداع الفني.

نسيج حضاري

وأكدت العلماء أن المعرض يضم كذلك تشكيلة واسعة من الصور التي التقطها المصور والدكتور موكيش باترا خلال جولاته حول الإمارات وتوثيق جمالياتها ومشاهدها الطبيعية، ومعالمها التراثية والحضارية البارزة وغيرها والتي تؤكد على تطور مجال التصوير الفوتوغرافي في إمارة دبي والذي يسير بالتوازي مع رؤيتها للمشهد الثقافي العالمي، كونها موطناً للعديد من الجنسيات التي تعيش على أرضها بتناغم ووئام وتشكل جزءاً حيوياً من نسيجها الحضاري القائم على التسامح والتعايش، مما يفتح المجال لحضور العديد من القصص اليومية والحياتية التي تلتقطها عدسات المصورين باهتمام يحفزه الفن والإبداع.