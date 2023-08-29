إبداعات فكتور إكبوك في «بينالي دبي للخط»

المصدر: دبي – نهى حوّا

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يشارك الفنان النيجيري العالمي، فكتور إكبوك، في «بينالي دبي للخط» الذي تنظمه «دبي للثقافة»، ويقام في أكتوبر المقبل، ويعرض في صالة «غاليري ألفي» تحت عنوان «القوام المتشابك»، مجموعة جديدة من الرسومات والمنحوتات التي تواصل استكشافاته لنظام التواصل القديم بالرسوم المعروف بالـ «نسيبيدي» في نيجيريا، وذلك في أعمال جديدة تعبر عن نظرته لفن الخط كوسيلة سرد ثقافي يحفز على التفكير.

وبالتزامن مع معرضه «غاليري ألفي» المشارك في الحدث، سيرفع النقاب عن منحوتة عامة لفكتور أكبوك في منطقة دبي للتصميم «دي 3»، كما سيشارك الفنان في حلقة نقاشية حول الخط عبر الثقافات المختلفة في متحف المستقبل في دبي، حسبما أفادت مجلة «مارتن سيد» الأمريكية.

ويعد معرضه في «غاليري ألفي» بدبي المستمر حتى 21 نوفمبر أول معرض فردي للفنان في الشرق الأوسط، ويستكشف من خلاله التقاطعات الثقافية المتنوعة عبر المنطقة.

ويعود الفنان المعروف بأعماله الجريئة والمعبرة المعروضة إلى استخدام الخشب، وذلك إلى جانب أربع منحوتات معدنية جديدة، وعملين على قماش لم يسبق أن شوهدا. ويرسم القطع بلغته التجريدية الخاصة المكونة من نصوص كتابية معقدة ورموز.

وتنظر طريقته المعاصرة في إعادة تفسير الـ «نسيبيدي»، وكيف يمكن وضع الأشكال والأفكار في رموز مجردة تحمل معنى خارج الأنظمة الغربية التقليدية للغة، وهو يضعها في مقابل تراث الشتات الأفريقي كوسيلة للنظر في حاضره ومستقبله، محفزاً على التفكير في الطبيعة.

تنقل مجلة «مارتن سيد» عن الفنان رغبته في أن تكون أعماله، نقاط انطلاق للحوار ولاكتشافات جديدة.

ويقول فكتور إكبوك عن أعماله التي تركز على الذاكرة الثقافية والإنسانية والروحانية وهوية الشتات الأفريقي، «أريد أن يشعر الناس بالعمل بدلاً من محاولة قراءة علاماتي حرفياً. سواء إذا ما بحثت في أنظمة الكتابة أم استكشفت التجاور بين القديم والجديد، فإن تلك الحفريات تخدم عملي الذي من خلاله أمزج بين الأشكال الأفريقية الكلاسيكية والمعاصرة، حيث عبر تبادل هذا النسيج المتشابك والمرجعيات الثقافية تصبح أعمالي الفنية سرداً ثقافياً يتألف من رموز مرئية وتواريخ وقصص تتجاوز الزمان والمكان».

وبالتزامن مع معرضه في غاليري ألفي، من المقرر عرض مجسم عام للفنان، تم تكليفه به خصيصاً لمنطقة دبي للتصميم «دي 3» من أجل «بينالي دبي للخط»، ليصبح أول فنان أفريقي يعرض منحوتة عامة في دبي. بارتفاع 4 أمتار وعرض 6 أمتار.