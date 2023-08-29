برج خليفة براعة الهندسة تتجلى في سحر الفخامة

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل الصحف والمواقع العالمية التغني بالتحفة المعمارية، برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، والذي لا يزال يستحوذ على مخيلة الإنسان بفضل تصميمه الفريد، وفق ما أكده مقال منشور في موقع «نايتف بلانت» الهندي، الذي أضاء على الفرص التي يوفرها البرج في تجربة أسلوب حياة فاخر.



ولفت المقال إلى أن برج خليفة بحجمه الهائل المذهل وتصميمه الأنيق وخطوطه الرشيقة يعد شاهداً على مهارة الإنسان والبراعة الهندسية.



وفيما يمتاز الجزء الخارجي لهذه الأعجوبة المعمارية بمزيج مذهل من الزجاج والفولاذ والألمنيوم اللامع، يحتوي إطار المبنى الضخم على استخدامات متعددة، فيضم فنادق وشققاً سكنية فخمة توفر إطلالات لا مثيل لها على المدينة النابضة بالحياة. ويكشف كل طابق في البرج عن آفاق مذهلة، مع توفيره للزائرين إطلالات بانورامية على المناظر الساحرة للمدينة.



وكشف الموقع عن أن تصميم الوحدات السكنية في البرج تم بدقة لتلبية جميع الأذواق المميزة لسكانه ما يوفر نمط حياة من الرفاهية والفخامة، ويخلق جواً من الصفاء والراحة. وأشار الموقع إلى أن برج خليفة يوفر صالات خاصة ومناطق ترفيهية توفر أجواء أنيقة للتجمع أو التمتع بوقت لطيف مع الأصدقاء والعائلة.



وأفاد الموقع بأن الجاذب في البرج ليس فقط وسائل الراحة الفخمة والمناظر الخلابة، ولكن أيضاً الشعور بالإنجاز والمكانة الاجتماعية التي تأتي مع الوجود في هذه الأعجوبة المعمارية، إذ يقف البرج شامخاً رمزاً للنجاح والرقي، ويجذب إعجاب كل من ينظر إليه.