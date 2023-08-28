نجوم عرب لـ«البيان»: دبي مدينة العطاء ووجهة مثالية للإبداع

المصدر: دبي ـ فادية هاني

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تعد دبي من أبرز المدن العالمية التي يرتادها الفنانون من مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم دعماً غير محدود للمبدعين، ليكملوا مسيرة عطائهم وتميزهم، لا سيما نجوم الفن في العالم العربي الذين يجدون فيها مكاناً مثالياً للعمل والتصوير والإبداع، وقضاء عطلة مميزة فيها.

وتهيئ «دانة الدنيا» فرصاً لمبدعي العرب للتعبير عن أفكارهم ومشاركتها مع العالم، والترويج لأعمالهم في هذه المدينة التي أصبحت وجهة مهمة لعالم الفن والثقافة، ومنبراً مهماً للفنانين لتعزيز وجودهم في المشهد الفني العالمي.

إمكانيات

وفي هذا السياق أكد الفنان محمد المنصور لـ«البيان» أن دبي تتمتع بالإمكانيات المميزة والمطلوبة لأي عمل، ومتاحة بشكل جيد للفنانين قائلاً: عن نفسي قمت بتصوير العديد من الأعمال في دبي من بينها «دارت الأيام» وكان تصويره في حي الفهيدي التاريخي، ومسلسل «ريح الشمال» أيضاً، فالأماكن المطلوبة للتصوير متاحة بشكل جيد في الإمارة، كما أن الخدمات اللوجستية المطلوبة للعمل متوفرة بشكل مميز ما يسهم في إنجاح الأعمال وتشجيع العمل فيها، إضافة إلى أن دبي مركز إشعاع ثقافي وفني ومركز تجاري مهم يجعلها مميزة على كافة الأصعدة، لا سيما الفنية منها.

تنوع وتميز

الفنانة هيفاء حسين تجذبها دبي لتنوع أماكنها السياحية، مؤكدة أنها مدينة متنوعة بشكل كبير فيما تقدمه من خدمات كالمطاعم والمقاهي والأسواق، والأماكن الخاصة بالأطفال مثل: مول الإمارات الذي يتميز بمحلاته و«سكي دبي» وجهة التزلج على مدار العام، وفي «دبي مول» حوض السمك الكبير المميز، وهذا غير موجود في أي مكان آخر.

وتابعت: كل مكان في الإمارة يقدم شيئاً مميزاً يجعل التجربة مختلفة، والخيارات مفتوحة ومتنوعة أمام السكان والزوار على حد سواء.

وأضافت: إن الترفيه مختلف ومتنوع في دبي من مكان لآخر فمثلاً «ماجيك بلانيت» الموجود في عدة أماكن لمتعة الأطفال، و«كيدزانيا» من أكثر الأماكن التي تجذبني للأطفال فهي وجهة ترفيهية وتعليمية أيضاً، وهي من أجمل الأماكن التي أحب زيارتها مع أطفالي في دبي، وقياساً على ذلك هناك العديد من المناطق التي يمكننا زيارتها مع الأطفال ويستمتعون ويتعلمون فيها بشكل مميز ومختلف.

وجهة سياحية

وأشارت إلى أن دبي تقدم تسهيلات في العديد من الأماكن للتصوير وتقدم التصريحات لسهولة ممارسة هذا النشاط في الإمارة بشكل جيد وبمجرد أن يكون لديك تصريح يتم التصوير في عدة أماكن بدون تعقيدات، فدبي وجهة سياحية ومثالية للعديد من الفنانين وصانعي المحتوى من كل أنحاء العالم.

ملتقى الحضارات

«أحب دبي كثيراً» بهذه الكلمات بدأت الفنانة عبير الجندي حديثها لـ«البيان» عن دبي، مشيرة إلى أنها ملتقى الحضارات وفي الوقت نفسه فيها الوعي والانفتاح الجميل واحترام الأعراق والديانات والثقافات على اختلاف مشاربها وتنوعها.

وتحرص دبي على أن تكون دائماً في الصدارة وناجحة في تقديم كل ما يحتاجه المبدعين ففيها يجد الكل ضالته.

وأضافت الجندي: دبي مدينة معطاءة، تقدم لمرتاديها من الفنانين كل شيء، إذ تقدم كل الوسائل وتذلل الصعاب أمامهم، فيها نوع من الاحتواء الجميل، وهي في الأساس جميلة ولا يمكن الشعور فيها بالغربة على الإطلاق، الناس يحترمون بعضهم ويحاولون المساعدة، إضافة إلى أن فيها الأدوات والمهارات والموارد البشرية من كافة التخصصات المطلوبة ومنها المجال الفني.