مكتبة محمد بن راشد تثري معارف الطلبة بفعاليات ثقافية متنوعة

المصدر: دبي ـــ البيان

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تحرص مكتبة محمد بن راشد على تقديم مجموعة من الفعاليات التربوية والثقافية المتميزة لدعم الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة التعليمية وتشجيع التعلم المستمر.

واحتضنت المكتبة ورشة عمل خاصة بإعداد الوجبات المدرسية، قدمت فيها الشيف آلاء الحايك نصائح غذائية ووصفات مبتكرة. وتضمنت الورشة استعراضاً لأنواع مختلفة من علب الوجبات، إضافة إلى وصفات غنية بالفوائد الصحية، مع مراعاة حالات الحساسية الغذائية الشائعة بين الطلبة.

وعلى الجانب الثقافي والاجتماعي، نظمت المكتبة ورشة بعنوان «لن أتنمر»، بالتعاون مع المدربة فاطمة العامري، وهدفت الورشة إلى تعزيز قيم الاحترام المتبادل والتعاون بين الطلاب، مستعرضةً أثر الكلمات السلبية والإيجابية في نفس الأفراد.

ثقافة القراءة

وكجزء من دعم المكتبة ثقافة القراءة، نُظمت جلسة ضمن سلسلة فعالية «قهوة وكتاب» الدورية، وتم التركيز على كتاب «مدرسة الحياة»، بمشاركة جودي محفوظ، مؤسسة نادي تفكر للقراءة.

ولم يقتصر دور المكتبة على دعم الطلبة، وإنما أيضاً أولت أولياء الأمور والعائلات اهتماماً ملحوظاً، بتنظيم ورشة خاصة بالتنسيق مع المختصة حنان عز الدين، ركزت على الاستعداد النفسي لبداية العام الدراسي وكيفية التعامل مع التحديات المختلفة كما قدمت نصائح إرشادية عن أهمية خلق بيئة صحيّة في المنزل، واتباع أساليب التربية الإيجابية، إضافة إلى مناقشة سبل تحقيق التوازن في أيام الدراسة بين المذاكرة وممارسة الرياضة والأوقات التي تقضى مع الأصدقاء.

دور كبير

وتجسّد هذه الفعاليات التزام مكتبة محمد بن راشد خدمة المجتمع التعليمي وتعزيز دورها مركزاً ثقافياً رائداً يسهم بدور فاعل وكبير في تحفيز الشغف بالقراءة والمعرفة لدى جميع أفراد المجتمع، وبما يدعم الرؤية والاستراتيجية الثقافية للخمسين عاماً المقبلة ورؤية «نحن الإمارات 2031».