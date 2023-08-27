عروض تحتفي بـ«ثقافات العالم» في «دبي أوبرا»

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعد «دبي أوبرا» لاستضافة 15 عرضاً استثنائياً على خشبة مسرحها الأيقوني في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، والتي ترسخ مكانة دبي منارة للفنون الأدائية في المنطقة. وتتنوع الأعمال التي تحتضنها «دبي أوبرا»، من الأوبرا إلى الباليه الكلاسيكي والمعاصر، والمسرحيات الموسيقية، ومن موسيقى الجاز إلى البوب والروك والموسيقى الإلكترونية والعالمية. وستقدم في موسمها الجديد مجموعة تجذب المهتمين من كل الفئات، وتلبي رغبة محبي الفنون المختلفة.

وينطلق موسما خريف وشتاء 2023 بعرضين للأوبرا والباليه، الأول بحيرة البجع، والثاني المسرحية الغنائية الأوبرالية «مدام باتر فلاي»، في 12 و13 سبتمبر المقبل. وتعد «مدام باتر فلاي»، التي تقدمها فرقة الأوبرا المجرية الوطنية، من أهم المسرحيات التي عرضت في العالم، وفي تاريخ الأوبرا الغربي.