أكبر سجادة زهور في الإمارات تحتفي بالاستدامة

المصدر: أبو ظبي - البيان

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نجح عاملون في مجال الرعاية الصحية بأبوظبي في صناعة سجادة من الورد على مساحة 250 متراً مربعاً، بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، مع اقتراب موعد عقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية هذا العام.

وقال منظمون للحدث إن السجادة صنعها ألف شخص في مدينة برجيل الطبية خلال 15 ساعة، وتعد أول وأكبر سجادة زهور تركز على الاستدامة في دولة الإمارات، وضمت زهورا بوزن 750 كيلو جراماً.

وتم تصميم سجادة الزهور، بدقة لتعكس أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة، وضمت مجموعة من الزهور الملونة التي تم تنسيقها بعناية لتسليط الضوء على جوهر الأهداف مثل، القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والعمل المناخي، إلى جانب أهداف أخرى.

وخلال تصنيع السجادة عرض العاملون في مجال الرعاية الصحية، الذين يمثلون 30 جنسية، تراثهم من خلال الأغاني والرقصات الشعبية.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة إن هذه السجادة تسهم في نشر أهداف التنمية المستدامة بين مختلف الجنسيات، ما يدعم أهداف عام الاستدامة بالإمارات.