3 مبادئ رئيسية من «يوتيوب» لموسيقى الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – نهى حوّا

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كشفت منصة «يوتيوب» لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت، عن مبادئها الخاصة بموسيقى الذكاء الاصطناعي، مؤكدة التزامها بثلاثة مبادئ رئيسية أثناء عملها مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وإلى إطلاقها «حاضنة يوتيوب للموسيقى بالذكاء الاصطناعي» تجمع فنانين وكتاب أغاني ومنتجين للمساعدة في توجيه نهج يوتيوب في الذكاء الاصطناعي في الموسيقى.

ونشر الرئيس التنفيذي لـ «يوتيوب»، نيل موهان، مبادئ موسيقى الذكاء الاصطناعي للمنصة ورؤيته حول احتضانها، وتعزيز إطار للتعبير الإبداعي مع حماية الفنانين على المنصة أيضاً، مشيراً إلى أن «يوتيوب» كانت تعمل عن كثب مع صناعة الموسيقى بما في ذلك مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» لإيجاد صيغة تجاه «أهداف مشتركة».

ونص المبدأ الأول للمنصة على الاحتضان المسؤول للذكاء الاصطناعي مع شركاء المنصة في الموسيقى، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح طرقاً جديدة للإبداع. ونص المبدأ الثاني على تضمين الحماية المناسبة للعمل الإبداعي للفنانين وتحقيق التوازن بين مصالح المبدعين وأصحاب حقوق الطبع والنشر، فيما نص المبدأ الثالث على تعهد المنصة بتوسيع نطاق ممارسات الثقة والأمان لتشمل المشهد المبتكر.

ووفق مجلة «ماشابل» الأمريكية، كانت المخاوف تزداد في الآونة الأخيرة من ظهور التزييف الصوتي العميق المترافق مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الموسيقى. ففي وقت سابق من العام، أدانت مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» التزييف العميق لأغنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الفنانين «دريك» و«ذا ويكند»، وتم سحبها من منصات البث.

لكن المجموعة الآن، وفق صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تبدو تعمل على طريقة تسمح قانونياً باستخدام أعمال الفنانين لديها، وهي تجري محادثات لا تزال في مراحلها الأولى مع «غوغل» على شراكة لترخيص أصوات الفنانين للموسيقى التي يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن «جوائز غرامي» الموسيقية التي تمنحها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، أعلنت عن منعها الأعمال التي يؤلفها الذكاء الاصطناعي بالكامل.