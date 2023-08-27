عروض عالمية تحجز مكانها في «بيت الثقافات»

المصدر: دبي - البيان

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تستهل دبي أوبرا، 12 و13 سبتمبر المقبل، برنامجها لخريف وشتاء 2023 بالمسرحية الغنائية الأوبرالية «مدام باتر فلاي» رائعة الملحن الإيطالي «جاكومو بوتشيني»، التي تقدمها فرقة الأوبرا المجرية الوطنية، وسط أجواء يسودها التشويق والإثارة.

وتعد «مدام باتر فلاي» من أهم المسرحيات التي عرضت في العالم، وبصورة أدق في تاريخ الأوبرا الغربي، كما تعتبر اليوم من بين أهم عشرة عروض تاريخية مفضلة لدى عشاق الأوبرا في العالم كله، وما زالت «مدام باتر فلاي» تحتل المرتبة الثامنة من بين أبرز عشر مسرحيات أوبرالية، أمثال ماريا كلاس، وبافاروتي وغيرهما.

وألّف «جاكومو بوتشيني» رائعة «مدام باتر فلاي» عام 1904م، وتصنف حكايتها ضمن النوع الدرامي والعاطفي، بوصفها قصة حب يابانية محزنة.

برنامج

وكانت «دبي أوبرا» قد كشفت عن أبرز فعالياتها المقبلة، التي ستتضمن 15 عرضاً استثنائياً تستضيفها خشبة مسرحها الأيقوني في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، وستسهم في جذب المزيد من عشاق الفنون الأدائية من أنحاء العالم.

وأعلنت «دبي أوبرا» أن برنامجها الجديد يأتي ضمن حرصها على التميز والإبداع والتنوع والشمولية، لترسيخ مكانتها منارة للفنون الأدائية في الشرق الأوسط، من خلال التزام أعلى المعايير الدولية وبناء هوية أصيلة، إذ تقدم نفسها على أنها «بيت الثقافات»، ومركز متجدد للإبداع والابتكار، ومنصة تلتقي وتندمج فيها اللغات والثقافات من أنحاء العالم.

وتتنوع الأعمال التي تحتضنها دبي أوبرا من الأوبرا، إلى الباليه الكلاسيكي والمعاصر، إلى المسرحيات الموسيقية، وموسيقى الأفلام إلى الدراما والكوميديا. ومن موسيقى الجاز إلى موسيقى البوب والروك والموسيقى الإلكترونية والعالمية. وستقدم في موسمها الجديد مجموعة تجذب المهتمين من كل الفئات، وتلبي رغبة محبي الفنون المختلفة.

وينطلق موسما خريف وشتاء 2023 بعرضين للأوبرا والباليه، الأول هو بحيرة البجع، والثاني أوبرا مدام بتر فلاي، تقدمهما دار الأوبرا المجرية، والباليه الوطني المجري، لأول مرة في دولة الإمارات.

ودعت دبي أوبرا الجمهور إلى أمسية خلابة في 29 سبتمبر، للتفاعل مع غيلبرتو جيل، الذي سيقدم حفلاً مع عائلته الموسيقية.

وفي 26 أكتوبر، سيكون الجمهور على موعد مع عازف الكمان ديفيد غاريت، ليصطحب ضيوف دبي أوبرا في رحلة موسيقية مع ألبومه الجديد «آيكونيك». بينما سيقدم كيني غاريت مقطوعات من ألبومه الأخير «أصوات من الأجداد» في 28 أكتوبر. ويظهر الألبوم المفعم بالحيوية، إبداع غاريت، وطاقة الساكسفون.

ويشهد مسرح دبي أوبرا العمل المسرحي التراجيدي «ماكبث» على مدى ثلاثة أيام بين الثالث والخامس من نوفمبر المقبل.

وفي 11 نوفمبر تستضيف دبي عرض علي سيثي الذي يتمتع بصوت دافئ، وقدرة على المزج بين الموسيقى الباكستانية الكلاسيكية والمعاصرة.

أما في 24 من الشهر نفسه، فسيكون الجمهور على موعد مع عرض لفرقة الروك «غيثرو تول».