المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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مع بداية المدرسة وانشغال الأبناء خارج المنزل لا بد من وقفة جادة لصنع حياة مثلى في البيت؛ كتاب «بيت أنيق ودفتر تخطيط» يفصح عن أسراره ويرسم الطريق لهذه الغاية بلفظ قريب ووعي كبير.

بعد المقدمة تبدأ لبنى الحو بعنوان «البيت» يليه «الإدراك» ثم «الإرادة» التي لابد منها للنجاح؛ لتنتقل إلى بناء «العادات» ثم تتوقف عند «أدومها وإن قل» كتمهيد لمواد الكتاب؛ لتبدأ رحلتها في «الباب الأول: التنظيف العميق» بعد التمهيد تبدأ بالفصل الأول: التنظيف العميق للمطبخ؛ تنتقل في مرافق المطبخ وتوضح لك كيفية التنظيف المثالية مع إشارات تربوية؛ لتنتقل إلى غرفة النوم في الفصل الثاني موضحة أولوية المرأة فيما تقتني موجهة لها أكثر في طريقة التخزين ثم تدخل غرفة الأطفال في الفصل الثالث تحكي فيه عن تجربتها مع أبنائها في تنظيف غرفتهم؛ لتأتي بعدها غرفة المعيشة؛ وبعد «التنظيف العميق لباقي المنزل» في الفصل الخامس يأتي «الفصل السادس: ترتيب حقيبة السفر».

لتتساءل في الباب الثاني «ماذا بعد التنظيف العميق؟» فتبدأ بأهمية «الروتين» وتبني «العادات» التي تساعد في ترتيب البيت؛ لتنتقل بعدها إلى «الغسيل» وتشارك قصتها وكيف تعلمت الطريقة المثالية لإنجاز المهمة بأعلى جودة موضحة أهمية العناية بالنفس والوقت الخاص بتوازن مع المسؤوليات في «مهام أسبوعية» و«مهام شهرية» و«روتين غير محدد بالأيام»؛ لتتوقف عند «المرأة العاملة» في ختام هذا الباب.

تبني الباب الثالث «السعادة» على نظرة «باول ماير» للسعادة؛ فتبدأ بـ«الركن الروحي» وهي علاقة المرء بربه ثم «الركن الأسري» وهو التوافق بين أفراد الأسرة؛ ليأتي بعده «الركن الصحي» والنظام الحياتي ثم «الركن الاجتماعي» و«الركن الثقافي» ولا بد من «الركن الذاتي» يليه «الركن المهني»؛ لتوضح في الباب الأخير «التخطيط والتنظيم» كيفية بناء خطة وتحديد الأهداف لتختم الكتاب بـ«نصائح» قبل «شكر خاص».

كتاب ثري عملي واقعي؛ يهدي الدليل ويعبد المسير بحياة مليئة بالحماس والتنظيم لحياة صحية أكثر.