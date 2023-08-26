6 عروض تنشر المرح والترفيه بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «مفاجآت صيف دبي» نشر أجواء المرح والترفيه بالمدينة من خلال مجموعة رائعة من الحفلات الموسيقية والأعمال الكوميدية والعروض المسرحية المبهرة التي تقام في أشهر الأماكن ووجهات التسوق في دبي خلال عطلة الصيف. ومع اقتراب الموسم من نهايته، تقدم «مفاجآت صيف دبي» في عطلة نهاية الأسبوع الختامية ست حفلات وعروضاً لا تُفوت، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.

ويستعد الجمهور للاستمتاع بالظهور الأول على الإطلاق في دبي لنجم بوليوود، فرحان أختر، في عرض مبهر يستمر لليلة واحدة، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأدائه الاستثنائي في 1 سبتمبر على مسرح «كوكاكولا أرينا». ويصل نجم «الأفرو بوب» دافيدو إلى دبي في 2 سبتمبر ضمن جولته العالمية «خارج الزمن»، حيث يستعد دافيدو، لإحياء حفله المباشر على مسرح «كوكاكولا أرينا».

وتختتم «مفاجآت صيف دبي» فعالياتها بأمسية رائعة مع الفنان والمطرب وكاتب الأغاني الشهير، جاه خلب، الذي سيقدم مجموعة مختارة من أفضل أغانيه على مسرح «كوكاكولا أرينا» في دبي يوم 3 سبتمبر. ومن جهة أخرى، يكون جمهور «مفاجآت صيف دبي» على موعد مع المسرحية الكوميدية الكويتية «غرفة 13»، وهي كوميديا اجتماعية تدور أحداثها حول زوجين في بداية حياتهما.

وكذلك مع العرض الأخير والملحمي من سلسلة حفلات «بيت ذا هيت». ويقدم العرض الأخير من هذه السلسلة من الحفلات الفنان بيغ سام وفريق الروك المصري «مسار إجباري» على مسرح «ذا أجيندا» بمدينة دبي للإعلام، يوم 1 سبتمبر.

ومن جهة أخرى، يمكن للجمهور الاستمتاع بأمسية كوميدية مع نجمة الكوميديا جوان ماكنالي في 2 سبتمبر على مسرح «ذا أجيندا» بمدينة دبي للإعلام.