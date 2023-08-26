«خزانة الكتب» في 4 مراكز تجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل «خزانة الكتب»، إحدى مبادرات مركز أبوظبي للغة العربية، جولاتها الميدانية الثقافية في المراكز التجارية، الهادفة إلى تمكين اللغة العربية، وتشجيع الجمهور على تبنّي ثقافة القراءة، من خلال إطلاق فعاليات المبادرة في أربعة مراكز تجارية في أرجاء دولة الإمارات.

تتيح المبادرة فرصة التواصل المباشر مع الجمهور لتحقيق رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في الارتقاء بالواقع الثقافي، عبر تحفيز روّاد المراكز التجارية على اقتناء إصدارات المركز، التي تتضمن موضوعات متنوعة.

وستتواجد «خزانة الكتب» في مركز مارينا مول بأبوظبي من 22 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر، كما ستتواجد في سيتي سنتر الفجيرة من اليوم إلى 7 سبتمبر المقبل.

وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، أن أهداف مبادرة «خزانة الكتب» تنسجم مع رؤية مركز أبوظبي للغة العربية، ورؤية أبوظبي الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي وتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الكتاب واقتنائه.

وقال: «يحرص المركز على إطلاق المبادرات الاستراتيجية المبتكرة، والمشاريع ذات الأثر الحقيقي في الحراك الثقافي، التي تسعى للوصول إلى فئات المجتمع كافة.