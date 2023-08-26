2024 موعداً لمهرجان موسيقي "الاحتيالي"

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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يُنظّم في إحدى دول منطقة الكاريبي العام المقبل، مهرجان موسيقي كان يُفترض أن يقام العام 2017 في جزر البهاماس لكنه لم يرَ النور، إذ تبيّن يومها أنه لم يكن سوى عملية احتيال، وتولى الإعلان عبر مواقع التواصل عن موعد السنة المقبلة رجل الأعمال الذي كان يتولى تنظيم الدورة الأولى وحُكم عليه حينها بالسجن لإدانته بالاحتيال.

وكان كل من بيلي ماكفرلاند، وهو رئيس تطبيق يروّج للفنانين، ومغني الراب جا رول، أسسا مهرجان «فاير فستيفل» الذي تناوله عملان وثائقيان عُرضا عبر نتفليكس سنة 2019 بينهما «فاير: ذي غرايتست بارتي ذات نفر هابند». وكان من المفترض أن يُقام المهرجان في أبريل ومايو 2017 بإكسوما في جزر البهاماس.

ومع أن محبي موسيقى الروك والبوب والهيب هوب دفعوا آلاف الدولارات للمجيء إلى الولايات المتحدة وحضور المهرجان، تفاجؤوا عند وصولهم بنوعية المأكولات والخيم التي قُدمت لهم، وأهم من ذلك بعدم حضور أي مغنّ أو حتى بث الموسيقى.

وفي العام 2018، اعترف ماكفارلاند بضلوعه في عملية احتيال وحُكم عليه بالسجن ست سنوات ودفع 26 مليون دولار. وأُطلق سراحه في منتصف فترة عقوبته ووضع في الإقامة الجبرية قبل أن يُصبح حرّاً سبتمبر الماضي.

وقال الرجل الثلاثيني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام «هذه المرة سيكون فاير فيستفيل 2 مختلفاً تماماً».

وذكر أن أول مئة تذكرة بيعت كلها، مشيراً إلى أن الأموال التي تأتّت من عمليات البيع هذه وضعت في حساب ضمان حتى يتم الإعلان عن الموعد النهائي للحدث والذي يكون نهاية 2024.

لكن حتى اليوم، لم يُعلن عن البرنامج الموسيقي للمهرجان أو حتى المكان الذي سيُقام فيه. وتظهر في الموقع الإلكتروني للمهرجان خريطة المواقع الخاصة بغوغل، وعند النقر عليها تنقل المستخدم إلى خريطة منطقة البحر الكاريبي.