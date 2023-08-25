500 طفل وناشئ يشاركون في «مرسى البرتقال»

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك أكثر من 500 طفل وناشئ من مدينة كلباء والمنطقة الشرقية بإمارة الشارقة في فعاليات «مهرجان مرسى البرتقال» الثقافي الترفيهي، الذي نظمته «مكتبة كلباء العامة»، على مدار 5 أيام، بين 20 و24 أغسطس الجاري، واشتمل على ورش قرائية وورش للرسم والتلوين، ولقاءات جمعت الأطفال وعائلاتهم بعدد من الكتاب والرسامين والخطاطين من الإمارات والعالم العربي.

واستهدف المهرجان إتاحة الفرصة أمام جمهوره في المنطقة الشرقية للاستفادة من الأنشطة القرائية وورش الرسم والتلوين وإمكانية اقتناء إصدارات جديدة من معرض الكتاب الذي رافق الحدث.