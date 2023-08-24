«يومكم سعيد» صباح مشرق مع إذاعة «دبي إف. إم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في صباحات مشرقة مليئة بالحيوية، تحتفي إذاعة «دبي إف. إم»، الإذاعة المتجددة التابعة لـ«دبي للإعلام»، ببرنامجها الصباحي «يومكم سعيد»، مشرقاً بسيمفونية من النشاط والتنوع الثقافي، والإلهام، وروح الإيجابية.

يجمع كل من مقدمي البرنامج وهم سلامة السويدي، إبراهيم استادي، ومحمد عويسي، بين مختلف اللهجات والخلفيات في تناغم فريد من نوعه، يحوّل حواراتهم المتناغمة إلى احتفالية جميلة تمثل الفسيفساء الثقافية لدولة الإمارات. يجسد المقدمون ثلاث خلفيات مختلفة تمثل نموذج الإمارات الذي يخاطب كل المستمعين الناطقين باللغة العربية. «يومكم سعيد» يعتبر دليلًا على أن التنوع والإيجابية هما الطريق الأمثل للتفاعل والتواصل بين مختلف أطياف المجتمع.

أكثر من مجرد برنامج إذاعي، يمثل «يومكم سعيد» جرعة من البهجة والطاقة الإيجابية التي يحتاجها المستمعون في كل صباح، حيث يتفاعل مقدمو البرنامج بحماس مع جمهور متنوع من آباء وأمهات وموظفين وأطفال، مشكلين مجتمعاً متفاعلًا متنوعًا وملونًا. استعدوا لرحلة مليئة بالإيجابية والتفاؤل، بأخبار تسلط الضوء على السعادة من مختلف أنحاء العالم، «يومكم سعيد» هو الطريقة المثلى لتبدأ بها نهاراً مليئاً بالإيجابية والتفاؤل الترفيه.

وقالت سلامة السويدي مذيعة ومراقب برنامج في إذاعة «دبي إف. إم»، حول التوليفة الجديدة للبرنامج قائلة: يجسّد برنامج «يومكم سعيد» التنوع والإيجابية، وهما قيمتان نحن نحملهما عالياً في مجتمعنا. نحن في سعي دائم لمشاركة مستمعينا مواضيع تهمهم ومقاربتها بطريقة محفزة وإيجابية ليبدؤوا نهاراً مليئاً بالإيجابية والإنتاجية.

وختمت السويدي: يأتي برنامج «يومكم سعيد» من حرص إدارة الإذاعة على التواصل مع كل شرائح المجتمع، حيث إن خلفيات المذيعين المتنوعة وتفاعل المستمعين هي الرصيد الأكبر لبرنامجنا. نقارب المواضيع من وجهات نظر مختلفة تجسد النسيج الديمغرافي لمستمعينا بطريقة أكثر إشراكاً وتفاعلاً معهم. نحن متحمسون لملاقاة مستمعينا في كل صباح ومشاركتهم ضحكاتهم وتطلعاتهم وطرح كل المواضيع التي تهمهم بأسلوبنا الإيجابي والمرح.

تعد إذاعة دبي عنصراً أساسياً في مؤسسة دبي للإعلام، حيث تقدم محتوى راقياً عبر وسائط الإذاعة والتلفزيون والمنصات الرقمية. ويُعد برنامج «يومكم سعيد» دليلاً على التزام المؤسسة بتعزيز الوحدة والإيجابية والتنوع.

«يومكم سعيد» هو برنامج ترفيهي صباحي منوع، يخاطب أولياء الأمور والموظفين والأطفال المتجهين إلى الدوامات، بلغة بسيطة، وروح خفيفة، مع دفعة معنوية إيجابية، والكثير من البهجة، والفرح الذي يحرص المذيعون على بثه عبر الأثير في نفوس المستمعين.

البرنامج تفاعلي بالكامل مع مكالمات الجمهور والأطفال، ورسائلهم النصية، كما أنه يسلط الضوء على أبرز الأخبار الإيجابية في الإمارات، وبعض الأخبار والمعلومات المفيدة من بعض أنحاء الوطن العربي والعالم.