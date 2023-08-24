«الفن من أجل التغيير» في دبي.. مسابقة جداريات لدعم المواهب المحلية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن ماركت الواجهة البحرية؛ سوق دبي الأول للمأكولات الطازجة، عن إطلاق النسخة السادسة من مسابقة الجداريات والفنون، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، حيث تؤكد المسابقة التي نجحت في استقطاب أبرز المواهب الفنية في دبي، التزام ماركت الواجهة البحرية بالاحتفاء بالمواهب المحلية ودعمها، بالإضافة إلى رفد المشهد الفني النابض بالحياة في الإمارة.

وتنطلق المسابقة في نسختها السادسة تحت عنوان «الفن من أجل التغيير»، والذي يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف COP28 المرتقب في دبي، ورؤيته في بناء عالم أكثر استدامة، كما يدعم العنوان إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، ويتوافق مع التزام الدولة بتعزيز التغيير البيئي الإيجابي. وتشجع المسابقة الفنانين المشاركين على إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الجداريات الفنية الجميلة، وتوظيف فنهم من أجل التغيير وزيادة الوعي حول التحديات البيئية الملحة، فضلاً عن إتاحتها الفرصة لدعم جهود الاستدامة وإلهام الإجراءات العملية نحو بناء عالم مستدام وواعٍ بيئياً.

موسم

وسيحظى الفائز بالمسابقة على جائزة مالية قيمتها 30 ألف درهم، إلى جانب فرصة عرض عمله الفني في ماركت الواجهة البحرية ضمن فعاليات موسم دبي الفني 2024 الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالإضافة إلى عرضها في ماركت الواجهة البحرية بشكل دائم بجانب لوحات الفنانين الفائزين خلال دورات المسابقة السابقة، ما يمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بهذه الأعمال الفنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية: «يسلط عنوان المسابقة لهذا العام الضوء على القوة التي يتمتع بها الفن من أجل تغيير إيجابي في المجتمع، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول المشكلات البيئية الملحة والمساعدة على مواجهتها، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف COP28 المقرر عقده في دبي هذا العام. ونتطلع إلى استقبال الأعمال الفنية المتميزة للفنانين الموهوبين المشاركين في المسابقة، حيث يحظى الفائز بفرصة عرض لوحته الجدارية في موقع رئيسي ضمن ماركت الواجهة البحرية في إطار موسم دبي الفني 2024».

وتم اختيار لجنة تحكيم المسابقة بناءً على شغف أعضائها بدعم المشهد الفني المحلي والارتقاء به، وتضم كلاً من خليل عبدالواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»؛ وميثاء المري، ولاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في ماركت الواجهة البحرية، بالإضافة إلى شركة نخيل.

منصة

وبدوره، قال خليل عبدالواحد حسن: «تجسد مسابقة الجداريات والفنون جهودنا المشتركة من أجل توفير منصة تُمكن المبدعين من تقديم أعمالهم الفنية بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية الأساسية. وتركز المسابقة على تعزيز التغيير الإيجابي، وتشجع على الاستدامة من خلال الفن بما يتماشى مع الرؤية الأوسع للمشاركة الفنية الفعالة في المجتمع»، موجهاً الدعوة إلى كل المبدعين لاغتنام الفرصة والتعبير عن مواهبهم وأفكارهم، والمساهمة بدور مهم في رسم ملامح مستقبل أكثر حيوية واستدامة.

وكانت المسابقة قد حققت على مدار السنوات الست الماضية نجاحاً لافتاً، حيث يتمثل هدفها الإيجابي في توفير ملتقى اجتماعي، ودعم المبدعين المحليين، وتعزيز الروابط الهادفة بين الفنانين الناشئين وعشاق الفن من جميع أنحاء الدولة لإرساء مجتمع إبداعي مزدهر. وتحظى مسابقة الجداريات والفنون بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، كما تعكس التزام ماركت الواجهة البحرية تجاه زواره من خلال توفير منصة للفنانين لإطلاق العنان لإبداعاتهم، ومعالجة القضايا البيئية، وتشجيع المناقشات حول التحديات البيئية.

وتستقبل المسابقة المشاركين من سكان دولة الإمارات حصراً، ممن يبلغون 18 عاماً فما فوق. الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة 10 نوفمبر 2023.