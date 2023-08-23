مسروقات المتحف البريطاني بملايين الجنيهات الإسترلينية

المصدر: (لندن - د.ب.أ)

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أفادت تقارير بأن عدد القطع الأثرية التي سرقت من المتحف البريطاني في لندن يقترب من «ألفي قطعة»، ويعتقد أن القيمة الإجمالية للقطع المفقودة تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية.

وأعلن المتحف البريطاني الأسبوع الماضي العثور على بعض المقتنيات من مجموعته «المفقودة أو المسروقة أو التالفة»، وأنه تم فصل أحد الموظفين، دون الإفصاح عن اسمه.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي.آيه.ميديا» أمس، إن المتحف لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد الموظف المذكور، وإن الشرطة تحقق في الأمر، ولكنها لم تقم بأي اعتقالات.

ولم يحدد المتحف عدد القطع المسروقة، أو تفاصيل القطع المفقودة، واكتفى بالقول إنها «قطع صغيرة».

وأعلن المتحف في وقت سابق أن القطع الأثرية لم تعرض مؤخراً للجمهور، وأنه تم الاحتفاظ بها داخل أحد المخازن، مؤكداً أنها كانت تستخدم بشكل أساسي في مجال الأبحاث والعمل الأكاديمي.