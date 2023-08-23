ملتقى الشعر العربي في بنين يحتفي بلغة الضاد

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت جمهورية بنين، أول من أمس، انطلاق النسخة الثانية من ملتقى الشعر العربي، الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة بالتنسيق مع جمعية التعاون للتنمية الاجتماعية في العاصمة «بورتو نوفو»، وشهد مشاركة 7 شعراء وندوة أدبية.

أقيم الملتقى في قاعات «مافيلا، أكباكا»، في العاصمة بورتو نوفو، بحضور محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، وأمل عفيفي، سفير جمهورية مصر لدى بنين.

وألقى الكعبي كلمة قال فيها إن الملتقى يؤكد قوة العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، وخصوصاً في المجال الثقافي، حيث يسهم في تعزيز الساحة الثقافية والأدبية في بنين.

شارك في القراءات الشعرية 7 مبدعين، هم: د.عبدالمجيد كوباكي ومعروف أجوفي وعبدالمجيد يونس أولوكي وشعيب ذكر الله ومحمد بوبكر أبوتميم وكمال الدين موبولاجي وعبدالواسع.

كما تضمن الملتقى ندوة الشعر العربي شارك فيها الأكاديمي د.عبدالمجيد كوباكي والأكاديمي د.إسحاق أكاني.