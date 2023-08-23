«الناشرين الإماراتيين» توفر بيانات ببليوغرافية متطورة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جمعية الناشرين الإماراتيين عن تعاونها مع «نيلسون بوكداتا»، الشركة الرائدة في تقديم خدمات توزيع الكتب وقياس مبيعاتها على المستوى الدولي، بهدف إعداد قوائم رقمية بعناوين الكتب المطبوعة، وتوفير بيانات ببلوغرافية متطورة. وفي إطار هذا التعاون، تواصلت «نيلسون بوكداتا» مع 134 ناشراً حتى الآن، وحصلت على ملفات البيانات الببليوغرافية، أو البيانات الوصفية للكتب المطبوعة، من نحو 56 ناشراً، في حين عقدت 65 اجتماعاً مع ناشرين بارزين، ونجحت في زيادة عدد الكتب المفهرسة بتصنيف «ثيما» إلى 9277 عنواناً.

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين على أهمية هذه الشراكة في النهوض بقطاع النشر الإماراتي وتعزيز حضور الناشر الإماراتي إقليمياً وعالمياً؛ وقال: يسعدنا المضي قدماً في شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «نيلسون بوكداتا» التي نطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانتنا على خارطة النشر الدولية. يمكننا هذا التعاون من استخدام بيانات ببليوغرافية قياسية. وكانت الجمعية وقعت اتفاق الشراكة مع هذه الشركة الرائدة في نوفمبر من العام الماضي 2022. وبموجب هذا التعاون، تقوم شركة «نيلسون بوكداتا» بتوظيف خبراتها في خدمة الناشرين في الإمارات، مع إعطاء أولوية في الدعم الذي تقدمه إلى أعضاء الجمعية.