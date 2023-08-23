«مجلة مجمع اللغة العربية» تضيء على إسهامات العلماء العرب

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أضاءت «مجلة مجمع اللغة العربية» بالشارقة، في عددها السادس الصادر حديثاً، على عدد من الدراسات والبحوث والمقالات الأدبية واللغوية والمعجمية، التي عرفت القراء بإسهامات العلماء العرب في تفسير وتسهيل الكتب العربية القديمة، مؤكدة ضرورة التحدث باللغة العربية الفصحى باعتبارها واجباً قومياً ودينياً يستحق أن يحظى باهتمام الأجيال وطلاب المدارس والجامعات، كما سلطت المجلة الضوء على جهود مجمع اللغة العربية بالشارقة في التواصل مع المراكز البحثية والأكاديمية في دول مختلفة من العالم.