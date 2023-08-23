جناح المرأة في «إكسبو دبي» يحلّق بإبداعات الإماراتيات

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل مدينة إكسبو دبي بيوم المرأة الإماراتية في الـ 28 من أغسطس ببرنامج إبداعي موسع في جناح المرأة، يشمل افتتاح معرض رقمي يسلط الضوء على مساهمة المرأة الإماراتية في الفنون، بالتعاون مع متحف الفن الخليجي، وهو أول متحف رقمي يعرض أعمال الفنانين والمصورين من مواطني دول منطقة الخليج العربي والمقيمين فيها.

ويستضيف الجناح ضمن فعالية خاصة المغنية وكاتبة الأغاني سارة الهاشمي والباحثة والشاعرة الدكتورة عفراء عتيق، ويتيح بعدها للجمهور دخولاً مجانياً إلى الجناح بما في ذلك معرض متحف الفن الخليجي، من الساعة الثانية عشرة إلى الثامنة مساءً.

ويمثل يوم المرأة الإماراتية فرصة لتسليط الضوء على الريادة العالمية للدولة في تمكين المرأة ومناقشة ما يتعين القيام به في هذا المجال. واختير موضوع هذا العام «نتعاون من أجل الغد» ليتوافق مع عام 2023 باعتباره عام الاستدامة في دولة الإمارات، ويبرز أهمية تمكين المرأة في مكافحة تغير المناخ في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستضافة قمة المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي في نهاية هذا العام.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: تقدم دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تعزيز التوازن بين الجنسين، وفي جناح المرأة نؤمن أيضاً أن السبيل الوحيد لتحقيق الازدهار هو عبر المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة. وأضافت أن يوم المرأة الإماراتية هو فرصة للاحتفال بإنجازاتنا ونجاحاتنا، والفن بجميع أشكاله هو الوسيلة المثالية لتقريب القضايا المهمة إلى قلوب الناس.

ويشارك في معرض متحف الفن الخليجي، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر المقبل، ميثاء دميثان، وروضة المزروعي، والمصورة علياء بنت سلطان الجوكر، وفاطمة الفردان.