«مفاجآت صيف دبي».. فعاليات ترفيهية وعروض فنية للجمهور

المصدر: دبي - البيان

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تقدم «مفاجآت صيف دبي» مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والكوميدية وعروض السيرك المتجول، وغيرها من الأنشطة والفعاليات، وعروض التجزئة التي تقام في أشهر المواقع ومراكز التسوق في المدينة.

وتختتم «مفاجآت صيف دبي» بحفل لمغني الراب الشهير جاه كاليب الذي يقدم مجموعة من أغانيه العالمية الشهيرة لأول مرة في دبي في الثالث من سبتمبر المقبل على مسرح «كوكاكولا أرينا».. فيما يقدم مغني البوب الأفريقي دافيدو في 2 سبتمبر حفلاً موسيقياً في «كوكاكولا أرينا» أيضاً.

وينطلق العرض الفني - الذي يقدمه بيج سام وفرقة الروك المصرية «مسار إجباري» - في الأول من سبتمبر المقبل ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية الصيفية «Beat the Heat» على مسرح «ذا أجيندا» بمدينة دبي للإعلام المقامة بالشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«أنغامي».

ويقدم نجم بوليود فرحان أختر عرضاً لأول مرة في دبي في الأول من سبتمبر المقبل على مسرح «كوكاكولا أرينا«.

وتعرض المسرحية الكويتية (غرفة 13) يومي 1 و 2 سبتمبر في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة مجموعة من الممثلين الموهوبين.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة «ماستركارد راك بنك» وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» و«السيف» ومجموعة الزرعوني «ميركاتو» ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبلوواترز وسيتي ووك وطيران الإمارات و«إينوك» و«اتصالات» وماجد الفطيم «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» ونخيل مولز «وابن بطوطة مول» و«نخيل مول» و«سوق التنين 2» و«بالم ويست بييتش» و«ذا فيو» و«ذا بييتش» و«ذا أوتلت فيليدج».